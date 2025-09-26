Calendrier économique
Ventes au détail en Afrique du Sud m/m (South Africa Retail Sales m/m)
|Bas
|2.1%
|0.1%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.1%
|
2.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur des ventes au détail a/a affiche une variation des ventes au détail en Afrique du Sud pour le mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Il traduit une variation de la valeur réelle, TVA comprise.
L’industrie commerciale de l’Afrique du Sud comprend 5 sous-secteurs: la vente en gros, la vente d’automobiles, l’immobilier, l’alimentation et les boissons (c’est-à-dire les restaurants et la restaurant) et la vente au détail. La vente au détail comprend la revente de produits sans modification.
L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle menée par Statistics South Africa auprès de près de 3 000 entreprises immatriculées en tant que contribuables. L’échantillon de recherche couvre tous les types d’entreprises de vente au détail : points de vente au détail non spécialisés, magasins d’aliments et de boissons, pharmacies, détaillants de vêtements et de chaussures, meubles et appareils ménagers, équipement, etc. Les entreprises sont divisées en quatre catégories en fonction des volumes de ventes. Sur cette base, des entreprises de différents groupes se voient attribuer des pondérations.
L’indicateur des ventes au détail mensuelles fait partie du calcul du PIB et de ses éléments, qui sont utilisés pour surveiller l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. En outre, les données reçues permettent d’analyser l’efficacité comparative de l’industrie de la vente au détail.
La croissance des ventes au détail indique une hausse de l’activité des consommateurs et peut avoir un impact positif sur les cours du rand.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail en Afrique du Sud m/m (South Africa Retail Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
