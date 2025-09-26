Calendrier économique
Indice des prix à la production (IPP) en Afrique du Sud a/a (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)
|Bas
|N/D
|2.1%
|
1.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la production (IPP) a/a affiche les variations en pourcentage des prix de vente des marchandises et services produits par les producteurs sud-africains au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice affiche les variations de prix du point de vue du fabricant. La valeur est calculée en utilisant les prix de base hors TVA et taxes similaires directement liées au chiffre d’affaires des produits. Les montants réels des transactions sont utilisés dans le calcul pour traduire l’évolution des prix réels.
L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle, au cours de laquelle Statistics South Africa recueille des données sur les prix des produits finis, des marchandises industriels intermédiaires, de l’électricité et de l’eau, des mines et de l’agriculture. Tous les produits engagés dans le calcul se voient attribuer des poids individuels. L’indice est calculé en comparaison avec les prix de la période de référence (2016). Dans cette version, l’indice mesure une variation en pourcentage par rapport au même mois de l’année passée
L’IPP enregistre les mouvements de prix au niveau de la production, avant que les produits n’apparaissent sur le marché de détail. Par conséquent, il permet de prévoir d’autres variations dans les prix au niveau du consommateur. L’IPP est utilisé comme indicateur de premier plan des pressions inflationnistes. Les données sont utilisées lors de la préparation de la politique monétaire.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du ZAR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) en Afrique du Sud a/a (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
