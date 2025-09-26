CalendrierSections

Indice des prix à la production (IPP) en Afrique du Sud a/a (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Statistiques Afrique du Sud (Statistics South Africa)
Secteur
Prix
Bas N/D 2.1%
1.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la production (IPP) a/a affiche les variations en pourcentage des prix de vente des marchandises et services produits par les producteurs sud-africains au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice affiche les variations de prix du point de vue du fabricant. La valeur est calculée en utilisant les prix de base hors TVA et taxes similaires directement liées au chiffre d’affaires des produits. Les montants réels des transactions sont utilisés dans le calcul pour traduire l’évolution des prix réels.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle, au cours de laquelle Statistics South Africa recueille des données sur les prix des produits finis, des marchandises industriels intermédiaires, de l’électricité et de l’eau, des mines et de l’agriculture. Tous les produits engagés dans le calcul se voient attribuer des poids individuels. L’indice est calculé en comparaison avec les prix de la période de référence (2016). Dans cette version, l’indice mesure une variation en pourcentage par rapport au même mois de l’année passée

L’IPP enregistre les mouvements de prix au niveau de la production, avant que les produits n’apparaissent sur le marché de détail. Par conséquent, il permet de prévoir d’autres variations dans les prix au niveau du consommateur. L’IPP est utilisé comme indicateur de premier plan des pressions inflationnistes. Les données sont utilisées lors de la préparation de la politique monétaire.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du ZAR.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) en Afrique du Sud a/a (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
2.1%
1.5%
juil. 2025
1.5%
0.7%
0.6%
juin 2025
0.6%
0.6%
0.1%
mai 2025
0.1%
0.9%
0.5%
avr. 2025
0.5%
0.3%
0.5%
mars 2025
0.5%
0.3%
1.0%
févr. 2025
1.0%
0.6%
1.1%
janv. 2025
1.1%
1.2%
0.7%
déc. 2024
0.7%
1.9%
-0.1%
nov. 2024
-0.1%
-0.7%
oct. 2024
-0.7%
1.0%
sept. 2024
1.0%
2.8%
août 2024
2.8%
4.2%
juil. 2024
4.2%
4.6%
juin 2024
4.6%
4.6%
mai 2024
4.6%
5.1%
avr. 2024
5.1%
4.0%
4.6%
mars 2024
4.6%
4.6%
4.5%
févr. 2024
4.5%
2.9%
4.7%
janv. 2024
4.7%
4.0%
déc. 2023
4.0%
4.4%
4.6%
nov. 2023
4.6%
6.0%
5.8%
oct. 2023
5.8%
5.1%
sept. 2023
5.1%
5.9%
4.3%
août 2023
4.3%
3.1%
2.7%
juil. 2023
2.7%
4.8%
juin 2023
4.8%
5.6%
7.3%
mai 2023
7.3%
6.8%
8.6%
avr. 2023
8.6%
9.0%
10.6%
mars 2023
10.6%
10.4%
12.2%
févr. 2023
12.2%
12.0%
12.7%
janv. 2023
12.7%
13.9%
13.5%
déc. 2022
13.5%
16.1%
15.0%
nov. 2022
15.0%
16.4%
16.0%
oct. 2022
16.0%
17.3%
16.3%
sept. 2022
16.3%
16.7%
16.6%
août 2022
16.6%
19.5%
18.0%
juil. 2022
18.0%
17.7%
16.2%
juin 2022
16.2%
16.2%
14.7%
mai 2022
14.7%
12.9%
13.1%
avr. 2022
13.1%
12.4%
11.9%
mars 2022
11.9%
9.5%
10.5%
févr. 2022
10.5%
9.7%
10.1%
janv. 2022
10.1%
11.7%
10.8%
déc. 2021
10.8%
10.1%
9.6%
nov. 2021
9.6%
8.3%
8.1%
oct. 2021
8.1%
8.3%
7.8%
sept. 2021
7.8%
7.5%
7.2%
août 2021
7.2%
6.8%
7.1%
juil. 2021
7.1%
6.8%
7.7%
123
