L’indicateur m/m des ventes au détail traduit une variation des ventes au détail en Afrique du Sud, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Il traduit une variation de la valeur réelle, TVA comprise.

L’industrie commerciale de l’Afrique du Sud comprend 5 sous-secteurs: la vente en gros, la vente d’automobiles, l’immobilier, l’alimentation et les boissons (c’est-à-dire les restaurants et la restaurant) et la vente au détail. La vente au détail comprend la revente de produits sans modification.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle menée par Statistics South Africa auprès de près de 3 000 entreprises immatriculées en tant que contribuables. L’échantillon de recherche couvre tous les types d’entreprises de vente au détail : points de vente au détail non spécialisés, magasins d’aliments et de boissons, pharmacies, détaillants de vêtements et de chaussures, meubles et appareils ménagers, équipement, etc. Les entreprises sont divisées en quatre catégories en fonction des volumes de ventes. Sur cette base, des entreprises de différents groupes se voient attribuer des pondérations.

Les estimations d’un mois à l’autre sont désaisonnalisées afin d’éliminer les fluctuations saisonnières et calendaires. Néanmoins, un tel ajustement est basé sur des séries chronologiques à long terme et ne tient pas pleinement compte de l’impact Black Friday, sur lequel les ventes ont particulièrement augmenté ces dernières années. Pour évaluer les tendances à long terme des ventes au détail, il est recommandé d’utiliser la version d’une année sur l’autre de l’indicateur des ventes au détail.

L’indicateur des ventes au détail mensuelles fait partie du calcul du PIB et de ses éléments, qui sont utilisés pour surveiller l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. En outre, les données reçues permettent d’analyser l’efficacité comparative de l’industrie de la vente au détail.

La croissance des ventes au détail indique une hausse de l’activité des consommateurs et peut avoir un impact positif sur les cours du rand.

Dernières valeurs: