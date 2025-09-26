CalendrierSections

Afrique du Sud Balance courante - PIB rapport (South Africa Current Account - GDP Ratio)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Banque de Réserve Sud-Africaine(SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Secteur
Commerce
Bas -1.1% 0.0%
-0.6%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Le compte courant fait partie de la balance des paiements de l’Afrique du Sud, qui est une donnée systématisée sur toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents. En plus de la valeur absolue, le compte courant est également exprimé en pourcentage du PIB du pays, ce qui indique le niveau de compétitivité internationale du pays.

Le compte courant traduit toutes les transactions liées aux marchandises et services, ainsi que les revenus primaires et secondaires. Le revenu primaire comprend le revenu de placement (par exemple, les intérêts et les dividendes). Le revenu secondaire fait référence aux transferts courants entre résidents et non-résidents non soumis à aucune condition. Par exemple, il s’agit de transferts courants du gouvernement central ou de l’aide étrangère.

Un excédent du compte courant augmente les actifs extérieurs nets et entraîne une hausse des exportations de capitaux sous la forme d’une hausse des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.

En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme positives pour le rand sud-africain et négatives si elles sont inférieures aux prévisions.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAfrique du Sud Balance courante - PIB rapport (South Africa Current Account - GDP Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
-1.1%
0.0%
-0.6%
1 Q 2025
-0.5%
-0.1%
-0.5%
4 Q 2024
-0.4%
-0.9%
-0.8%
3 Q 2024
-1.0%
-1.0%
-1.0%
2 Q 2024
-0.9%
-1.6%
-1.5%
1 Q 2024
-1.2%
-1.2%
-2.3%
4 Q 2023
-2.3%
-1.2%
-0.5%
3 Q 2023
-0.3%
-1.5%
-2.7%
2 Q 2023
-2.3%
-1.7%
-0.9%
1 Q 2023
-1.0%
-1.3%
-2.3%
4 Q 2022
-2.6%
-0.8%
0.0%
3 Q 2022
-0.3%
0.5%
-1.6%
2 Q 2022
-1.3%
1.9%
2.4%
1 Q 2022
2.2%
2.6%
2.1%
4 Q 2021
1.9%
4.4%
3.5%
3 Q 2021
3.6%
5.2%
5.1%
2 Q 2021
5.6%
4.2%
4.3%
1 Q 2021
5.0%
4.5%
3.7%
4 Q 2020
3.7%
4.0%
5.9%
3 Q 2020
5.9%
-2.3%
-2.9%
2 Q 2020
-2.4%
-0.1%
1.2%
1 Q 2020
1.3%
-2.3%
-1.3%
4 Q 2019
-1.3%
-3.6%
-3.7%
3 Q 2019
-3.7%
-4.1%
2 Q 2019
-4.0%
-2.9%
1 Q 2019
-2.9%
-2.2%
4 Q 2018
-2.2%
-3.7%
3 Q 2018
-3.5%
-3.4%
2 Q 2018
-3.3%
-4.6%
1 Q 2018
-4.8%
-2.9%
4 Q 2017
-2.9%
-2.1%
3 Q 2017
-2.3%
-2.4%
2 Q 2017
-2.4%
-2.0%
1 Q 2017
-2.1%
-1.7%
4 Q 2016
-1.7%
-3.8%
3 Q 2016
-4.1%
-2.9%
2 Q 2016
-3.1%
-5.3%
1 Q 2016
-5.0%
-4.6%
4 Q 2015
-5.1%
-4.3%
3 Q 2015
-4.1%
-3.1%
2 Q 2015
-3.1%
-4.7%
1 Q 2015
-4.8%
-5.1%
4 Q 2014
-5.1%
-5.8%
3 Q 2014
-6.0%
