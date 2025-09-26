La production d’or a/a mesure une variation dans le volume physique de la production de l’industrie minière aurifère de l’Afrique du Sud au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année passée.

Chaque mois, Statistics South Africa publie des indices miniers et des ventes basés sur les données fournies par le Département des Ressources Minérales. Pour obtenir des informations sur l’exploitation minière, le Département interroge des sociétés minières immatriculées en Afrique du Sud.

La République d’Afrique du Sud figure parmi les cinq premiers pays mineurs d’or, bien que la courbe de production soit en baisse depuis quelques années. Un record minier a été établi en 1970, lorsque le volume d’or extrait s’élevait à 1 000 tonnes.

L’extraction de l’or est un élément important de l’économie sud-africaine, qui contribue de manière significative au PIB du pays et constitue une source importante d’emplois. Les données de production sont utilisées pour estimer le PIB et ses éléments, qui, à leur tour, sont utilisés pour surveiller la politique gouvernementale. La croissance de la production d’or est favorable à l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour les cours du ZAR.

Dernières valeurs: