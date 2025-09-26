CalendrierSections

Production aurifère en Afrique du Sud a/a (South Africa Gold Production y/y)

Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Statistiques Afrique du Sud (Statistics South Africa)
Affaires
2.9%
-2.0%
-0.4%
La production d’or a/a mesure une variation dans le volume physique de la production de l’industrie minière aurifère de l’Afrique du Sud au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année passée.

Chaque mois, Statistics South Africa publie des indices miniers et des ventes basés sur les données fournies par le Département des Ressources Minérales. Pour obtenir des informations sur l’exploitation minière, le Département interroge des sociétés minières immatriculées en Afrique du Sud.

La République d’Afrique du Sud figure parmi les cinq premiers pays mineurs d’or, bien que la courbe de production soit en baisse depuis quelques années. Un record minier a été établi en 1970, lorsque le volume d’or extrait s’élevait à 1 000 tonnes.

L’extraction de l’or est un élément important de l’économie sud-africaine, qui contribue de manière significative au PIB du pays et constitue une source importante d’emplois. Les données de production sont utilisées pour estimer le PIB et ses éléments, qui, à leur tour, sont utilisés pour surveiller la politique gouvernementale. La croissance de la production d’or est favorable à l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour les cours du ZAR.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-0.4%
-3.2%
2.9%
juin 2025
3.1%
-4.0%
1.5%
mai 2025
1.5%
-4.8%
-2.5%
avr. 2025
-2.5%
-5.1%
-11.1%
mars 2025
-11.1%
-4.6%
-7.6%
févr. 2025
-7.6%
-4.4%
1.0%
janv. 2025
1.0%
-0.2%
-8.4%
déc. 2024
-8.4%
-4.6%
-11.5%
nov. 2024
-11.5%
1.8%
-3.4%
oct. 2024
-3.4%
-8.3%
-3.7%
sept. 2024
-3.7%
0.3%
-4.6%
août 2024
-4.6%
-3.5%
juil. 2024
-3.5%
-12.6%
juin 2024
-12.6%
-9.0%
mai 2024
-9.0%
-1.7%
avr. 2024
-1.7%
-4.5%
mars 2024
-4.5%
-9.7%
-5.0%
févr. 2024
-3.6%
-19.2%
-12.7%
janv. 2024
-12.7%
-9.7%
-3.6%
déc. 2023
-3.4%
-2.0%
-2.9%
nov. 2023
-3.0%
1.4%
2.2%
oct. 2023
2.2%
11.7%
-0.2%
sept. 2023
-0.1%
14.0%
0.5%
août 2023
0.6%
15.8%
8.5%
juil. 2023
12.9%
15.3%
28.5%
juin 2023
28.5%
4.8%
27.9%
mai 2023
27.3%
-1.1%
27.4%
avr. 2023
27.4%
-2.9%
21.6%
mars 2023
21.6%
-4.7%
1.5%
févr. 2023
1.7%
-6.8%
5.2%
janv. 2023
3.7%
-9.4%
-3.3%
déc. 2022
-3.3%
-12.4%
-4.6%
nov. 2022
-4.6%
-15.9%
-6.6%
oct. 2022
-6.3%
-20.2%
-12.7%
sept. 2022
-12.4%
-25.3%
-17.1%
août 2022
-17.4%
-31.2%
-19.1%
juil. 2022
-19.7%
1.9%
-28.7%
juin 2022
-28.6%
3.7%
-28.1%
mai 2022
-28.3%
6.0%
-27.8%
avr. 2022
-27.8%
8.6%
-25.7%
mars 2022
-25.6%
11.1%
-9.3%
févr. 2022
-9.3%
12.6%
7.2%
janv. 2022
7.0%
14.7%
-15.3%
déc. 2021
-15.3%
18.5%
-0.7%
nov. 2021
-0.7%
22.1%
-3.7%
oct. 2021
-3.5%
26.5%
-5.6%
sept. 2021
-6.9%
27.8%
17.7%
août 2021
17.0%
66.3%
13.5%
juil. 2021
13.4%
75.9%
18.5%
mai 2021
44.5%
209.9%
178.3%
Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d'événements économiques. Pour ce faire, il suffit d'indiquer sa taille et sa période d'affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

