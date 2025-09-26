Calendrier économique
Production aurifère en Afrique du Sud a/a (South Africa Gold Production y/y)
|Bas
|-0.4%
|-3.2%
|
2.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-2.0%
|
-0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production d’or a/a mesure une variation dans le volume physique de la production de l’industrie minière aurifère de l’Afrique du Sud au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année passée.
Chaque mois, Statistics South Africa publie des indices miniers et des ventes basés sur les données fournies par le Département des Ressources Minérales. Pour obtenir des informations sur l’exploitation minière, le Département interroge des sociétés minières immatriculées en Afrique du Sud.
La République d’Afrique du Sud figure parmi les cinq premiers pays mineurs d’or, bien que la courbe de production soit en baisse depuis quelques années. Un record minier a été établi en 1970, lorsque le volume d’or extrait s’élevait à 1 000 tonnes.
L’extraction de l’or est un élément important de l’économie sud-africaine, qui contribue de manière significative au PIB du pays et constitue une source importante d’emplois. Les données de production sont utilisées pour estimer le PIB et ses éléments, qui, à leur tour, sont utilisés pour surveiller la politique gouvernementale. La croissance de la production d’or est favorable à l’économie nationale et peut être considérée comme positive pour les cours du ZAR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction aurifère en Afrique du Sud a/a (South Africa Gold Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
