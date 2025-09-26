L’indice des prix à la production (IPP) m/m traduit la variation en pourcentage des prix de vente des marchandises et services produits par les entreprises industrielles sud-africaines au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. L’indice affiche les variations de prix du point de vue du fabricant. La valeur est calculée en utilisant les prix de base hors TVA et taxes similaires directement liées au chiffre d’affaires des produits. Les montants réels des transactions sont utilisés dans le calcul pour traduire l’évolution des prix réels.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête mensuelle, au cours de laquelle Statistics South Africa recueille des données sur les prix des produits finis, des marchandises industriels intermédiaires, de l’électricité et de l’eau, des mines et de l’agriculture. Tous les produits engagés dans le calcul se voient attribuer des poids individuels. L’indice est calculé en comparaison avec les prix de la période de référence (2016). Dans cette version, l’indice mesure une variation en pourcentage par rapport au mois précédent.

L’IPP enregistre les mouvements de prix au niveau de la production, avant que les produits n’apparaissent sur le marché de détail. Par conséquent, il permet de prévoir d’autres variations dans les prix au niveau du consommateur. L’IPP est utilisé comme indicateur de premier plan des pressions inflationnistes. Les données sont utilisées lors de la préparation de la politique monétaire.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du ZAR.

Dernières valeurs: