Calendrier économique
Permis de construction du Canada m/m (Canada Building Permits m/m)
|Moyen
|-0.1%
|-0.4%
|
-9.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.5%
|
-0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les Permis de Constructions Canadiens m/m indiquent un changement dans le nombre de permis délivrés par les municipalités canadiennes pour les nouveaux projets de construction. L’indicateur est calculé comme une variation du mois déclaré par rapport au mois précédent.
Le calcul de l’indicateur comprend le secteur résidentiel, la construction de bâtiments non résidentiels et la construction technique non résidentielle (ponts, passerelles, etc.).
Les données pour le calcul des statistiques sont recueillies à partir d’une enquête auprès des municipalités canadiennes qui délivrent des permis. Le nombre de municipalités actuellement sondées est d’environ 2 400, ce qui représente l’ensemble des provinces et territoires du Canada. Les données de l’indicateur sont désaisonnalisées, car le secteur de la construction est sensible aux variations saisonnières.
Il s’agit d’un indicateur de premier plan de l’industrie canadienne de la construction. Les statistiques sur les permis de construction fournissent des données sources pour le calcul des coûts de construction et l’évaluation du capital fixe net dans le pays sur une base trimestrielle et annuelle. Les analystes considèrent que la croissance de la lecture est positive pour le secteur de la construction et les industries connexes (telles que la production de matériaux de construction, le secteur du crédit hypothécaire, le marché du travail, etc.).
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePermis de construction du Canada m/m (Canada Building Permits m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress