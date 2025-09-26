Les Permis de Constructions Canadiens m/m indiquent un changement dans le nombre de permis délivrés par les municipalités canadiennes pour les nouveaux projets de construction. L’indicateur est calculé comme une variation du mois déclaré par rapport au mois précédent.

Le calcul de l’indicateur comprend le secteur résidentiel, la construction de bâtiments non résidentiels et la construction technique non résidentielle (ponts, passerelles, etc.).

Les données pour le calcul des statistiques sont recueillies à partir d’une enquête auprès des municipalités canadiennes qui délivrent des permis. Le nombre de municipalités actuellement sondées est d’environ 2 400, ce qui représente l’ensemble des provinces et territoires du Canada. Les données de l’indicateur sont désaisonnalisées, car le secteur de la construction est sensible aux variations saisonnières.

Il s’agit d’un indicateur de premier plan de l’industrie canadienne de la construction. Les statistiques sur les permis de construction fournissent des données sources pour le calcul des coûts de construction et l’évaluation du capital fixe net dans le pays sur une base trimestrielle et annuelle. Les analystes considèrent que la croissance de la lecture est positive pour le secteur de la construction et les industries connexes (telles que la production de matériaux de construction, le secteur du crédit hypothécaire, le marché du travail, etc.).

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs: