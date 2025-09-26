PIB Annualisé q/q traduit la variation annuelle de la valeur de tous les marchandises et services produits au Canada au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le calcul prend en compte la consommation privée, les dépenses publiques, les dépenses de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays. La croissance du PIB peut avoir un impact positif sur les cours en CAD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) du Canada Annualisé q/q (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.