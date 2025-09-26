Le taux de chômage au Canada est un pourcentage de travailleurs sans emploi par rapport à la population active civile totale. Les chômeurs sont ceux qui n’ont pas d’emploi et qui avaient été en recherche active du travail au cours des quatre dernières semaines.

Les données sur le chômage sont calculées sur la base d’une enquête démographique nationale régulière. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :

les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces

membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes

les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population

La spécificité du calcul du chômage au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans. La méthode de calcul au Canada comprend également le calcul des annonces de recherche d’emploi dans la presse et sur les portails Internet, alors qu’aux États-Unis et en Europe, seules les personnes officiellement inscrites auprès des organismes publics sont officiellement considérées comme des chômeurs.

Les données présentées sont désaisonnalisées.

Le taux de chômage est le principal indicateur de l’état du marché du travail et l’un des indicateurs clés du développement économique du pays. La croissance du chômage est considérée comme un indicateur de premier plan de la baisse de l’activité des consommateurs. La Banque du Canada utilise les données sur le chômage pour préparer des estimations et des prévisions. De plus, le taux de chômage affecte la décision de la BdC en matière de taux d’intérêt. Plus le taux de chômage est bas, plus son impact sur les cours du dollar canadien est favorable.

Dernières valeurs: