La productivité du travail au Canada q/q indique un changement dans l’efficacité des travailleurs canadiens produisant des marchandises et des services, au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. EIle est mesurée en tant que produit intérieur brut (PIB) réel par heure travaillée.

Les données sont extraites des dossiers administratifs et dérivées d’enquêtes régulières sur la population. Le PIB réel est calculé en appliquant un déflateur au PIB nominal, les données sur la valeur ajoutée réelle sont utilisées pour mesurer la production des industries et des principaux sous-secteurs de l’économie. Les heures travaillées utilisées dans le calcul sont mesurées sur la base des statistiques du travail.

La productivité du travail est l’un des indicateurs clés de l’économie nationale. Il traduit le rapport entre la productivité réelle du travail et le temps de travail passé. Les données sont utilisées dans l’analyse économique, la prévision et l’analyse des prix, dans la préparation des politiques des entreprises privées et des programmes gouvernementaux, ainsi que dans l’évaluation des innovations technologiques, qui peuvent être introduites dans la production.

Cependant, la productivité du travail ne doit pas être interprétée comme une représentation pure de la contribution du travail à la production. Il traduit également une pléthore d’autres facteurs, tels qu’un changement dans les caractéristiques du travail, dans la gestion des technologies, dans l’organisation de la production, l’allocation des ressources et, bien sûr, le niveau de technologie.

La croissance de la productivité est une indication d’une plus grande efficacité d’utilisation des capacités de production. Étant donné que les coûts de main-d’œuvre représentent une part importante des dépenses des entreprises, une productivité élevée permet de répondre à la demande des consommateurs avec moins de coûts de main-d’œuvre. Cela peut conduire à une croissance de la production à court terme. Par conséquent, la croissance de l’indice pourrait avoir un impact positif sur le dollar canadien.

