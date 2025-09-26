L’investissement étranger en valeurs mobilières canadiennes mesure le total des actions, obligations et autres actifs émis au Canada et achetés par des étrangers.

Les statistiques des transactions internationales couvrent les opérations entre tous les participants aux achats internationaux de titres. Les négociateurs peuvent être des entreprises, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des particuliers.

Les données pour le calcul des statistiques sont recueillies à partir de questionnaires. Les renseignements sont recueillis auprès d’intermédiaires qui agissent à titre de courtiers ou d’agents pour ceux qui négocient des titres. Dans certains cas, l’émetteur (par exemple, les grands émetteurs d’actifs - banques) s’engage pour son propre compte, sans passer par un intermédiaire. Ces émetteurs sont directement interrogés.

Les investissements étrangers en titres canadiens sont considérés comme des entrées de capitaux. De plus, l’indicateur caractérise l’activité économique étrangère des entreprises et des administrations publiques canadiennes. La croissance de la lecture est considérée comme positive pour les cours du dollar canadien, car les étrangers doivent acheter du CAD pour payer des titres.

