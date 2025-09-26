CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Achats de Titres à l’Étranger au Canada (Canada Foreign Securities Purchases)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Market
Moyen $​26.694 B
$​1.011 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​26.694 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’investissement étranger en valeurs mobilières canadiennes mesure le total des actions, obligations et autres actifs émis au Canada et achetés par des étrangers.

Les statistiques des transactions internationales couvrent les opérations entre tous les participants aux achats internationaux de titres. Les négociateurs peuvent être des entreprises, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des particuliers.

Les données pour le calcul des statistiques sont recueillies à partir de questionnaires. Les renseignements sont recueillis auprès d’intermédiaires qui agissent à titre de courtiers ou d’agents pour ceux qui négocient des titres. Dans certains cas, l’émetteur (par exemple, les grands émetteurs d’actifs - banques) s’engage pour son propre compte, sans passer par un intermédiaire. Ces émetteurs sont directement interrogés.

Les investissements étrangers en titres canadiens sont considérés comme des entrées de capitaux. De plus, l’indicateur caractérise l’activité économique étrangère des entreprises et des administrations publiques canadiennes. La croissance de la lecture est considérée comme positive pour les cours du dollar canadien, car les étrangers doivent acheter du CAD pour payer des titres.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAchats de Titres à l’Étranger au Canada (Canada Foreign Securities Purchases)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
$​26.694 B
$​1.011 B
juin 2025
$​0.709 B
$​-6.291 B
mai 2025
$​-2.788 B
$​-9.458 B
avr. 2025
$​-9.358 B
$​-4.206 B
mars 2025
$​-4.229 B
$​-10.446 B
févr. 2025
$​-6.457 B
$​7.909 B
janv. 2025
$​7.908 B
$​13.941 B
déc. 2024
$​14.370 B
$​13.841 B
nov. 2024
$​16.402 B
$​21.554 B
oct. 2024
$​21.549 B
$​29.653 B
sept. 2024
$​29.301 B
$​10.333 B
août 2024
$​9.969 B
$​10.972 B
juil. 2024
$​10.979 B
$​5.195 B
juin 2024
$​5.172 B
$​21.069 B
mai 2024
$​20.893 B
$​41.052 B
avr. 2024
$​41.159 B
$​14.376 B
mars 2024
$​14.372 B
$​-4.276 B
févr. 2024
$​-8.776 B
$​8.875 B
janv. 2024
$​8.877 B
$​10.799 B
déc. 2023
$​10.436 B
$​11.310 B
nov. 2023
$​11.429 B
$​-15.876 B
oct. 2023
$​-15.753 B
$​-15.063 B
sept. 2023
$​-15.090 B
$​-8.770 B
août 2023
$​-8.474 B
$​13.925 B
juil. 2023
$​11.621 B
$​12.612 B
juin 2023
$​12.562 B
$​10.208 B
mai 2023
$​11.159 B
$​12.778 B
avr. 2023
$​13.521 B
$​-19.717 B
mars 2023
$​-19.073 B
$​6.471 B
févr. 2023
$​4.624 B
$​4.203 B
janv. 2023
$​4.214 B
$​21.224 B
déc. 2022
$​21.220 B
$​12.397 B
nov. 2022
$​12.763 B
$​9.087 B
oct. 2022
$​8.456 B
$​-22.498 B
sept. 2022
$​-22.267 B
$​26.224 B
août 2022
$​22.014 B
$​14.728 B
juil. 2022
$​14.827 B
$​-17.637 B
juin 2022
$​-17.539 B
$​2.829 B
mai 2022
$​2.348 B
$​22.166 B
avr. 2022
$​22.227 B
$​46.472 B
mars 2022
$​46.938 B
$​7.493 B
févr. 2022
$​7.436 B
$​13.543 B
janv. 2022
$​13.492 B
$​37.539 B
déc. 2021
$​37.555 B
$​30.135 B
nov. 2021
$​30.147 B
$​22.299 B
oct. 2021
$​23.920 B
$​19.780 B
sept. 2021
$​20.022 B
$​22.739 B
août 2021
$​26.301 B
$​14.057 B
juil. 2021
$​14.187 B
$​19.644 B
juin 2021
$​19.629 B
$​20.812 B
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration