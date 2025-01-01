Le discours du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, traduit la position officielle de la BdC sur les tendances de la politique monétaire et des changements de taux d’intérêt, de sorte que chaque discours est soigneusement examiné par les participants au marché et les analystes.

Tiff Mackelm est gouverneur de la Banque du Canada depuis 2020. M. Macklem prend souvent la parole en public : en plus des discours réguliers, il participe à des forums économiques internationaux, prend la parole lors de congrès et de conférences, et se charge des déclarations officielles de la BoC.

Le gouverneur de la Banque du Canada est celui qui a le plus d’influence sur les cours du dollar canadien parmi tous les autres employés de la Banque du Canada et des organes de contrôle du pays. Le gouverneur a accès à l’information complète sur les intentions du Conseil des gouverneurs de la BdC en matière de politique monétaire. Par conséquent, ses déclarations sont souvent soigneusement surveillées par les analystes et économistes.

Si la rhétorique du gouverneur suggère des développements possibles dans la future politique monétaire, comme le resserrement ou l’assouplissement à venir, cela pourrait avoir un impact à court terme sur les cours du dollar canadien. Si Tiff Macklem caractérise positivement le marché du travail du pays ou indique la croissance inflationniste, cela peut être considéré comme positif pour les cours de la monnaie nationale (CAD).