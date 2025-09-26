Calendrier économique
Évolution de l’emploi au Canada (Canada Employment Change)
|Moyen
|-65.5 K
|-77.4 K
|
-40.8 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-31.6 K
|
-65.5 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le Changement d’emploi au Canada traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps plein ou à temps partiel, au cours du mois donné. La couverture de calcul de l’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine, l’emploi à temps plein indique 30 heures de travail et plus.
Les données sur l’emploi à temps plein sont calculées à partir d’une enquête nationale régulière sur la population. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :
- les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces
- membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes
- les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population
La particularité du calcul de l’emploi au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans.
Les données présentées sont désaisonnalisées.
Les lectures des indicateurs doivent être interprétées en tenant compte du contexte. La croissance de l’emploi à temps plein est considérée comme un facteur favorable au développement de l’économie nationale.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’emploi au Canada (Canada Employment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress