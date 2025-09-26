Le Changement d’emploi au Canada traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps plein ou à temps partiel, au cours du mois donné. La couverture de calcul de l’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine, l’emploi à temps plein indique 30 heures de travail et plus.

Les données sur l’emploi à temps plein sont calculées à partir d’une enquête nationale régulière sur la population. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :

les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces

membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes

les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population

La particularité du calcul de l’emploi au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans.

Les données présentées sont désaisonnalisées.

Les lectures des indicateurs doivent être interprétées en tenant compte du contexte. La croissance de l’emploi à temps plein est considérée comme un facteur favorable au développement de l’économie nationale.

