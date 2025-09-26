CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Évolution de l’emploi au Canada (Canada Employment Change)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Travail
Moyen -65.5 K -77.4 K
-40.8 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-31.6 K
-65.5 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le Changement d’emploi au Canada traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps plein ou à temps partiel, au cours du mois donné. La couverture de calcul de l’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine, l’emploi à temps plein indique 30 heures de travail et plus.

Les données sur l’emploi à temps plein sont calculées à partir d’une enquête nationale régulière sur la population. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :

  • les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces
  • membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes
  • les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population

La particularité du calcul de l’emploi au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans.

Les données présentées sont désaisonnalisées.

Les lectures des indicateurs doivent être interprétées en tenant compte du contexte. La croissance de l’emploi à temps plein est considérée comme un facteur favorable au développement de l’économie nationale.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’emploi au Canada (Canada Employment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-65.5 K
-77.4 K
-40.8 K
juil. 2025
-40.8 K
70.0 K
83.1 K
juin 2025
83.1 K
-37.5 K
8.8 K
mai 2025
8.8 K
42.7 K
7.4 K
avr. 2025
7.4 K
20.2 K
-32.6 K
mars 2025
-32.6 K
-34.7 K
1.1 K
févr. 2025
1.1 K
25.8 K
76.0 K
janv. 2025
76.0 K
49.3 K
91.0 K
déc. 2024
90.9 K
14.2 K
50.5 K
nov. 2024
50.5 K
13.5 K
14.5 K
oct. 2024
14.5 K
17.8 K
46.7 K
sept. 2024
46.7 K
8.6 K
22.1 K
août 2024
22.1 K
8.0 K
-2.8 K
juil. 2024
-2.8 K
18.2 K
-1.4 K
juin 2024
-1.4 K
23.0 K
26.7 K
mai 2024
26.7 K
46.1 K
90.4 K
avr. 2024
90.4 K
22.6 K
-2.2 K
mars 2024
-2.2 K
30.6 K
40.7 K
févr. 2024
40.7 K
33.3 K
37.3 K
janv. 2024
37.3 K
34.7 K
0.1 K
déc. 2023
0.1 K
53.9 K
24.9 K
nov. 2023
24.9 K
-3.8 K
17.5 K
oct. 2023
17.5 K
-4.2 K
63.8 K
sept. 2023
63.8 K
0.5 K
39.9 K
août 2023
39.9 K
7.2 K
-6.4 K
juil. 2023
-6.4 K
7.1 K
59.9 K
juin 2023
59.9 K
3.2 K
-17.3 K
mai 2023
-17.3 K
1.1 K
41.4 K
avr. 2023
41.4 K
-1.2 K
34.7 K
mars 2023
34.7 K
-4.2 K
21.8 K
févr. 2023
21.8 K
-9.1 K
150.0 K
janv. 2023
150.0 K
-10.7 K
104.0 K
déc. 2022
104.0 K
-5.2 K
10.1 K
nov. 2022
10.1 K
6.0 K
108.3 K
oct. 2022
108.3 K
20.0 K
21.1 K
sept. 2022
21.1 K
13.6 K
-39.7 K
août 2022
-39.7 K
-8.8 K
-30.6 K
juil. 2022
-30.6 K
-20.2 K
-43.2 K
juin 2022
-43.2 K
-11.3 K
39.8 K
mai 2022
39.8 K
5.6 K
15.3 K
avr. 2022
15.3 K
10.8 K
72.5 K
mars 2022
72.5 K
6.5 K
336.6 K
févr. 2022
336.6 K
9.2 K
-200.1 K
janv. 2022
-200.1 K
3.9 K
54.7 K
déc. 2021
54.7 K
-23.5 K
153.7 K
nov. 2021
153.7 K
-22.8 K
31.2 K
oct. 2021
31.2 K
19.3 K
157.1 K
sept. 2021
157.1 K
37.1 K
90.2 K
août 2021
90.2 K
7.3 K
94.0 K
juil. 2021
94.0 K
-37.3 K
230.7 K
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration