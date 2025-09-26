L’indice médian des prix à la consommation a/a traduit les variations des prix correspondant au 50e centile (en pondérations du panier de l’IPC) de la distribution des variations des prix pour 55 éléments de l’IPC. La variation par rapport au même mois de l’année précédente est calculée. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. L’IPC commun médian sert de mesure de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance médiane de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours du dollar canadien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIPC médian du Canada a/a (Canada Median CPI y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.