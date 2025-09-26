L’Indice des prix à la consommation (IPC) de base du Canada m/m indique la variation des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue du consommateur, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le panier comporte des marchandises et des services de qualité et de quantité immuables ou équivalentes, de sorte que l’indice ne indique qu’une variation pure des prix. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus du calcul de l’indice en raison de leur forte volatilité.

Chaque élément du panier a un certain poids dans le calcul de l’indice, en fonction de la part des dépenses sur sa consommation. Le panier est révisé tous les deux ans. Les marchandises et services publics fournis par les gouvernements, et pour lesquels il n’y a pas de prix de marché, sont exclus du panier. Par exemple, cela inclut les services de santé reçus par l’intermédiaire du système d’assurance maladie et certains types de primes d’assurance. Cependant, les médicaments, les soins dentaires et les services de soins oculaires sont compris. L’alcool et le tabac sont compris dans le calcul, car ils représentent une dépense importante.

Les statistiques n’incluent pas les personnes vivant dans des ménages collectifs (détenus, patients en soins chroniques à l’hôpital et dans les maisons de retraite), celles vivant dans les réserves indiennes et les représentants officiels de pays étrangers.

L’indice est calculé par rapport à la période de référence (actuellement l’année 2002), pour laquelle la valeur est égale à 100.

L’indice des prix à la consommation est utilisé comme indicateur de la variation du niveau global de l’inflation à la consommation. Il est utilisé dans l’ajustement des paiements contractuels, tels que les salaires, les loyers, les baux et les allocations sociales. Il est également utilisé comme déflateur de divers agrégats économiques. La Banque du Canada utilise l’IPC pour surveiller ses politiques monétaires. Les analystes et les économistes utilisent l’IPC pour analyser les causes et les impacts de l’inflation.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.

Dernières valeurs: