Indice Ivey Canada des directeurs d’achat (PMI) n.d.c. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)
|Moyen
|50.0
|
54.6
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
50.0
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des directeurs d’achat (PMI) Canada Ivey s.c.a. traduit l’activité économique du mois dernier calculé par l’Ivey School of Business.
L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs des achats des entreprises des secteurs privé et public. L’enquête implique des représentants de plusieurs centaines d’entreprises sélectionnées en vue de leur domaine d’activité et de leur situation géographique. Les personnes interrogées répondent à des questions pour savoir si les achats, l’emploi, les fournitures et les prix dans leur secteur se sont améliorés, détériorés ou n’ont pas changé au cours du mois déclaré. Les réponses aux questions ne contiennent pas d’évaluations quantitatives, tandis que les personnes interrogées décrivent les activités en termes de « plus élevé », « inférieur » ou « inchangé » par rapport au mois précédent.
Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise.
Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les lectures supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les lectures inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions commerciales.
PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur manufacturier. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme positive pour le dollar canadien.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Ivey Canada des directeurs d’achat (PMI) n.d.c. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .).
