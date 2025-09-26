CalendrierSections

Indice Ivey Canada des directeurs d’achat (PMI) n.d.c. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

Canada
CAD, Dollar canadien
École de commerce Ivey (Ivey Business School)
Affaires
Moyen 50.0
54.6
Précédent
50.0
Précédent
L’indice des directeurs d’achat (PMI) Canada Ivey s.c.a. traduit l’activité économique du mois dernier calculé par l’Ivey School of Business.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs des achats des entreprises des secteurs privé et public. L’enquête implique des représentants de plusieurs centaines d’entreprises sélectionnées en vue de leur domaine d’activité et de leur situation géographique. Les personnes interrogées répondent à des questions pour savoir si les achats, l’emploi, les fournitures et les prix dans leur secteur se sont améliorés, détériorés ou n’ont pas changé au cours du mois déclaré. Les réponses aux questions ne contiennent pas d’évaluations quantitatives, tandis que les personnes interrogées décrivent les activités en termes de « plus élevé », « inférieur » ou « inchangé » par rapport au mois précédent.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise.

Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les lectures supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les lectures inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur manufacturier. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme positive pour le dollar canadien.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique Indice Ivey Canada des directeurs d'achat (PMI) n.d.c. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
50.0
54.6
juil. 2025
54.6
54.6
juin 2025
54.6
53.8
mai 2025
53.8
52.3
avr. 2025
52.3
55.6
mars 2025
55.6
53.6
févr. 2025
53.6
46.2
janv. 2025
46.2
44.3
déc. 2024
44.3
49.7
nov. 2024
49.7
52.2
oct. 2024
52.2
54.5
sept. 2024
54.5
50.3
août 2024
50.3
55.3
juil. 2024
55.3
62.4
juin 2024
62.4
59.1
mai 2024
59.1
65.7
avr. 2024
65.7
63.0
mars 2024
63.0
56.3
févr. 2024
56.3
54.4
janv. 2024
54.4
43.7
déc. 2023
43.7
53.2
nov. 2023
53.2
51.9
oct. 2023
51.9
54.2
sept. 2023
54.2
56.8
août 2023
56.8
45.2
juil. 2023
45.2
53.4
juin 2023
53.4
60.1
mai 2023
60.1
55.6
avr. 2023
55.6
65.2
mars 2023
65.2
50.8
févr. 2023
50.8
54.7
janv. 2023
54.7
40.6
déc. 2022
40.6
51.5
nov. 2022
51.5
51.4
oct. 2022
51.4
55.9
sept. 2022
55.9
57.1
août 2022
57.1
53.2
juil. 2022
53.2
57.8
juin 2022
57.8
66.7
mai 2022
66.7
68.0
avr. 2022
68.0
68.4
mars 2022
68.4
62.2
févr. 2022
62.2
57.4
janv. 2022
57.4
51.1
déc. 2021
51.1
61.2
nov. 2021
61.2
61.2
oct. 2021
61.2
64.5
sept. 2021
64.5
63.8
août 2021
63.8
59.8
juil. 2021
59.8
67.7
