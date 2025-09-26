Calendrier économique
Indice Implicite du Produit Intérieur Brut (PIB) du Canada q/q (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)
|Bas
|0.0%
|0.7%
|
0.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
0.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le déflateur implicite des prix du produit intérieur brut (PIB) du Canada q/q indique les variations des prix des marchandises et services compris dans le calcul du PIB, au cours d’un trimestre par rapport au trimestre précédent.
Cet indicateur d’inflation permet d’évaluer la dépendance de la variation du PIB à l’évolution du niveau des prix pour la période en cours. L’ajustement pour l’inflation dans le calcul du PIB permet d’estimer correctement les variations réelles de la production de marchandises et de services. Les valeurs de la période en cours et celle précédente ne peuvent pas être correctement comparées sans cet indice.
L’indice est calculé comme le rapport entre le PIB nominal (exprimé en prix du marché de l’année en cours) et le PIB réel (en prix de l’année de base) multiplié par 100.
Le déflateur du PIB diffère des autres indicateurs d’inflation (tels que l’IPC) sur plusieurs points.
- En plus des dépenses des ménages, il comprend les dépenses publiques et des entreprises.
- L’IPC est calculé sur la base du panier de consommation statique de l’année de base, tandis que le déflateur du PIB n’est pas lié à une liste fixe de marchandises et services produits, mais prend en compte tout ce qui est produit dans le pays pour la période en cours. Par conséquent, les variations dans la structure de la consommation ou l’émergence de nouvelles positions sont automatiquement indiqués dans le déflateur du PIB.
- Contrairement à l’indice des prix à la consommation, le déflateur du PIB n’inclut pas les prix à l’importation.
- Contrairement aux indices mensuels des prix, le déflateur du PIB est calculé trimestriellement.
Le déflateur implicite des prix de la croissance du PIB indique normalement une croissance de l’inflation. Cela peut favorablement affecter les cours CAD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique Indice Implicite du Produit Intérieur Brut (PIB) du Canada q/q (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
