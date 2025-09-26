La balance commerciale du Canada mesure une variation entre les exportations et les importations, en dollars américains. Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité du secteur manufacturier et l’intensité des flux du commerce extérieur.

Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Pour les pays dont l’économie est très développée, comme le Canada, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, ce qui freine l’inflation et maintient un niveau de vie élevé.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela indique également que la nation produit plus de marchandises qu’elle ne peut en consommer. L’économie du Canada est largement portée sur l’exportation, de sorte que l’excédent de la balance commerciale est plus favorable à son développement que le déficit.

Toutefois, l’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar canadien est ambiguë. Cela dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Cela peut affecter les cours du dollar canadien en conséquence.

Dernières valeurs: