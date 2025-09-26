Calendrier économique
Balance Commerciale du Canada (Canada Trade Balance)
|Moyen
|$-4.937 B
|$-0.572 B
|
$-5.981 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$-1.907 B
|
$-4.937 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La balance commerciale du Canada mesure une variation entre les exportations et les importations, en dollars américains. Les économistes utilisent l’indicateur pour mesurer l’activité du secteur manufacturier et l’intensité des flux du commerce extérieur.
Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Pour les pays dont l’économie est très développée, comme le Canada, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, ce qui freine l’inflation et maintient un niveau de vie élevé.
Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela indique également que la nation produit plus de marchandises qu’elle ne peut en consommer. L’économie du Canada est largement portée sur l’exportation, de sorte que l’excédent de la balance commerciale est plus favorable à son développement que le déficit.
Toutefois, l’impact de la balance commerciale sur les cours du dollar canadien est ambiguë. Cela dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Cela peut affecter les cours du dollar canadien en conséquence.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance Commerciale du Canada (Canada Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
