Les exportations canadiennes traduisent la valeur des marchandises vendus par les résidents aux non-résidents, exprimée en dollars américains. Le calcul en dollars de la valeur des exportations permet une comparaison appropriée des exportations du Canada avec celles d’autres pays et une évaluation correcte des statistiques commerciales. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela indique également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

Parmi les principales exportations du Canada figurent les matières premières, y compris le pétrole. Par conséquent, une modification du volume des exportations est un facteur important dans l’évaluation de la conjoncture économique. Cet indicateur est une élément important du PIB du pays.

Toutefois, l’impact des exportations sur les cours du dollar canadien est ambiguë et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, comme la dynamique de la production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, le pays peut commencer à exporter davantage afin de créer des emplois. Les non-résidents doivent acheter le dollar canadien afin de payer au fournisseur pour les livraisons à l’exportation. Par conséquent, la croissance des exportations peut avoir un impact positif sur les cours en CAD.

Dernières valeurs: