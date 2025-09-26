L’indice des prix à la consommation ajusté a/a traduit les variations en pourcentage des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent la plus grande part des dépenses des ménages. Les éléments de l’IPC ayant les taux mensuels de variation des prix les plus faibles sont exclus du calcul. L’IPC réduit sert de mesure de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La baisse de la croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours du dollar canadien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCPI du Canada réduit a/a (Canada Trimmed CPI y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.