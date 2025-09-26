Le compte courant du Canada traduit la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), le revenu net des facteurs des résidents des États-Unis (comme les intérêts, les dividendes, etc.) et les paiements de transfert nets (p. ex. dons étrangers) aux résidents du Canada.

En d’autres termes, le compte courant comprend les opérations entre les résidents du Canada et les non-résidents en ce qui concerne les marchandises, les services, les revenus primaires (investissements) et secondaires (transactions).

La valeur comprend trois éléments principaux : les marchandises et services, le revenu (salaires et gains sur placements) et les transferts courants. Le solde des marchandises et services est calculé sur la base des exportations et des importations. Le solde des revenus comprend les salaires et les gains sur les investissements étrangers (moins les paiements versés aux investisseurs non résidents). Les transferts courants indiquent le transfert d’argent entre résidents et non-résidents; ces transferts ne sont pas liés aux éléments susmentionnés et peuvent comprendre des dons, des aides, des transferts d’argent privés, des paiements des retraites, des pensions alimentaires, etc.

Un solde courant positif indique que le pays est un prêteur net pour le reste du monde. Une valeur négative indique que la nation est un emprunteur net.

L’impact de l’indicateur sur le dollar canadien peut varier selon les conditions économiques actuelles. Le plus souvent, la croissance du compte courant est considérée comme positive pour les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs: