Le produit intérieur brut (PIB) q/q du Canada traduit une variation de la valeur totale de tous les marchandises et services produits dans tous les secteurs de l’économie au Canada, au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre précédent. Le PIB du Canada est calculé à l’aide des prix d’acquisition et représente la somme de la valeur ajoutée brute créée par tous les fabricants résidents canadiens. Le calcul du PIB comprend les taxes sur les produits. Les subventions à l’entreprise, qui ne sont pas comprises dans le coût de production, sont exclues du calcul.

Le PIB est axé sur l’estimation monétaire de la valeur des marchandises, il nécessite donc un ajustement pour en fonction de l’inflation. Selon que l’ajustement est appliqué ou non, le PIB peut être réel et nominal. Le PIB nominal ignore l’inflation et la déflation, c’est pourquoi il est difficile de mesurer la variation de l’indicateur en fonction de la valeur nominale. Le PIB réel tient compte de l’impact de l’inflation et permet une comparaison transparente de l’activité économique sur de longues périodes (par exemple en montrant la variation du PIB par rapport à l’année ou au trimestre précédent en pourcentage). À cette fin, le déflateur du PIB est compris dans la formule de calcul.

Le calcul du PIB comprend des données dans 192 industries (pour assurer une spécification suffisante des données).

Le PIB est généralement utilisé comme indicateur de l’état de l’économie nationale et du niveau de vie. Sa croissance est interprétée comme le renforcement de l’économie, le déclin indique un affaiblissement. Par conséquent, la croissance du PIB peut avoir une incidence positive sur les cours en CAD.

