Les achats de titres étrangers par les Canadiens traduisent la valeur totale des actions, des obligations et des titres du marché monétaire émis à l’extérieur du Canada et achetés par des résidents canadiens au cours du mois donné.

Les statistiques des transactions internationales couvrent les opérations entre tous les participants aux achats internationaux de titres. Les négociateurs peuvent être des entreprises, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des particuliers.

Les données pour le calcul des statistiques sont recueillies à partir de questionnaires. Les renseignements sont recueillis auprès d’intermédiaires qui agissent à titre de courtiers ou d’agents pour ceux qui négocient des titres. Dans certains cas, les négociateurs (par exemple, les grands investisseurs institutionnels, tels que les fonds de retraite) s’engagent pour leur propre compte, sans passer par un intermédiaire. Ces négociateurs sont directement interrogés. À l’heure actuelle, il y a environ 25 grands négociateurs, qui sont interrogés sur une base mensuelle. De plus,15 négociateurs qui négocient pour leur propre compte, mais à plus petite échelle, sont directement interrogés sur une base trimestrielle (les données sont ensuite extrapolées). En outre, 55 intermédiaires d’investissement sont interrogés.

D’une part, les achats de titres étrangers par les Canadiens augmentent la participation des résidents du Canada à la bourse internationale de placements et indiquent le développement des relations économiques internationales. D’autre part, cela indique en fait des sorties de capitaux. Les résidents canadiens doivent acheter des devises étrangères afin de payer des titres étrangers. Par conséquent, une augmentation des achats de titres étrangers par les Canadiens pourrait avoir un impact négatif sur les cours du dollar canadien.

