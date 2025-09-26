Le commerce de gros du Canada m/m traduit une variation de la valeur des marchandises vendus au Canada au niveau du commerce de gros au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. Les données provenant de différentes sources sont utilisées pour le calcul des indicateurs, y compris les sources administratives et l’enquête mensuelle auprès des représentants du secteur du commerce de gros.

Le calcul ne comprend pas les données sur les ventes en gros d’oléagineux et de céréales, de pétrole et de produits pétroliers. Le calcul couvre les marchandises durables utilisés dans la production (équipement agricole et de fabrication, camions, etc.). Les marchandises d’exportation sont comprises dans le calcul. Les grossistes sont des entreprises qui vendent de grandes quantités de marchandises, y compris des fabricants et des revendeurs; vendre physiquement, à partir d’entrepôts et sur des sites électroniques.

Le commerce de gros fournit environ 5 à 6 % du produit intérieur brut. Par conséquent, l’indice du commerce de gros est une mesure importante de la santé de l’économie nationale. Les milieu des affaires utilise ces données pour analyser l’efficacité du marché. Les organes directeurs tiennent compte de l’indicateur lors de l’élaboration de la politique fiscale.

Une variation des prix de gros entraîne des variations à court terme des prix de détail, de sorte que les prix de gros sont un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation dans le pays. La croissance de l’indicateur peut avoir une incidence positive sur les cours en CAD.

Dernières valeurs: