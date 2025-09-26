CalendrierSections

Évolution de l’Emploi à Temps Plein au Canada (Canada Full-Time Employment Change)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Travail
Bas -6.0 K
-51.0 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-6.0 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’évolution de l’emploi à temps plein au Canada traduit une variation du nombre de personnes occupant un emploi à temps plein au cours du mois donné. La couverture de calcul de l’emploi à temps plein comprend les personnes qui travaillent habituellement au moins 30 heures par semaine dans leur emploi principal ou un seul poste.

Les données sur l’emploi à temps plein sont calculées à partir d’une enquête nationale régulière sur la population. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :

  • les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces
  • membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes
  • les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population

La particularité du calcul de l’emploi au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans.

Les données présentées sont désaisonnalisées.

Les lectures des indicateurs doivent être interprétées en tenant compte du contexte. La croissance de l’emploi à temps plein est considérée comme un facteur favorable au développement de l’économie nationale.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Évolution de l'Emploi à Temps Plein au Canada".

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-6.0 K
-51.0 K
juil. 2025
-51.0 K
13.5 K
juin 2025
13.5 K
57.7 K
mai 2025
57.7 K
31.5 K
avr. 2025
31.5 K
-62.0 K
mars 2025
-62.0 K
-19.7 K
févr. 2025
-19.7 K
35.2 K
janv. 2025
35.2 K
59.1 K
déc. 2024
57.5 K
54.2 K
nov. 2024
54.2 K
25.6 K
oct. 2024
25.6 K
112.0 K
sept. 2024
112.0 K
-43.6 K
août 2024
-43.6 K
61.6 K
juil. 2024
61.6 K
-3.4 K
juin 2024
-3.4 K
-35.6 K
mai 2024
-35.6 K
40.1 K
avr. 2024
40.1 K
-0.7 K
mars 2024
-0.7 K
70.6 K
févr. 2024
70.6 K
-11.6 K
janv. 2024
-11.6 K
-23.5 K
déc. 2023
-23.5 K
59.6 K
nov. 2023
59.6 K
-3.3 K
oct. 2023
-3.3 K
15.8 K
sept. 2023
15.8 K
32.2 K
août 2023
32.2 K
1.7 K
juil. 2023
1.7 K
109.6 K
juin 2023
109.6 K
-32.7 K
mai 2023
-32.7 K
-6.2 K
avr. 2023
-6.2 K
18.8 K
mars 2023
18.8 K
31.1 K
févr. 2023
31.1 K
121.1 K
janv. 2023
121.1 K
84.5 K
déc. 2022
84.5 K
50.7 K
nov. 2022
50.7 K
119.3 K
oct. 2022
119.3 K
5.7 K
sept. 2022
5.7 K
-77.2 K
août 2022
-77.2 K
-13.1 K
juil. 2022
-13.1 K
-4.0 K
juin 2022
-4.0 K
135.4 K
mai 2022
135.4 K
-31.6 K
avr. 2022
-31.6 K
92.7 K
mars 2022
92.7 K
121.5 K
févr. 2022
121.5 K
-82.7 K
janv. 2022
-82.7 K
122.5 K
déc. 2021
122.5 K
79.9 K
nov. 2021
79.9 K
36.4 K
oct. 2021
36.4 K
193.6 K
sept. 2021
193.6 K
68.5 K
août 2021
68.5 K
83.0 K
juil. 2021
83.0 K
-33.2 K
