Les importations du Canada traduisent la valeur en dollars américains des marchandises importées au cours du mois spécifié. Le calcul en dollars de la valeur des importations permet une comparaison appropriée des importations du Canada avec celles d’autres pays et une évaluation correcte des statistiques commerciales. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.

Un déficit commercial se forme lorsque plus de marchandises et de services sont importés qu’exportés. Pour les pays dont l’économie est très développée, comme le Canada, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, ce qui freine l’inflation et maintient un niveau de vie élevé. Dans ces cas, un déficit commercial est couvert par d’autres méthodes d’interaction économique, par exemple par l’émission de titres de créance.

Une variation du volume des importations est un facteur important dans l’évaluation de la conjoncture économique. Cet indicateur est un élément important du PIB du pays.

L’impact des importations sur les cours du dollar canadien est ambiguë et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, comme la dynamique de la production. En règle générale, les résidents du Canada doivent vendre le dollar canadien et acheter des devises étrangères afin de payer au fournisseur pour les livraisons à l’importation. Par conséquent, une forte augmentation du volume des importations peut affecter négativement les cours CAD. Toutefois, l’impact de cet élément de la balance commerciale sur la volatilité du dollar américain est habituellement de nature à court terme.

