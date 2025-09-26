L’Indice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m mesure une variation des prix des matières premières achetées par les fabricants au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. Contrairement à l’Indice des prix des produits industriels, l’IPGR comprend les positions d’achat produites à l’extérieur du Canada. Le calcul couvre tous les frais encourus par les acheteurs pour apporter une marchandise à la porte d’entrée de l’établissement, y compris les frais de transport, les taxes nettes payées et les droits de douane. Les prix des matières premières comprennent les coûts de l’énergie.

RMPI est calculé sur la base des données suivantes: 79 % des données proviennent de sources administratives, 18 % des données recueillies par enquête directe et 3 % par imputation de procuration.

RMPI est publié avec un autre indice important - IPPI, il répond à bon nombre des mêmes besoins des analystes. L’indicateur traduit l’évolution des prix d’un groupe de produits d’intrants importants dans les marchandises fabriqués au Canada.

L’indicateur montre le niveau de l’inflation. C’est un indicateur de premier plan de l’activité de production à court terme. De plus, l’indice des prix des matières premières est un indicateur de premier plan des prix à la consommation sur le marché canadien : une augmentation des coûts des fabricants entraînera une hausse des prix des produits finaux.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs: