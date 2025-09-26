Calendrier économique
Indice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)
|Moyen
|-0.6%
|1.2%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.7%
|
-0.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m mesure une variation des prix des matières premières achetées par les fabricants au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. Contrairement à l’Indice des prix des produits industriels, l’IPGR comprend les positions d’achat produites à l’extérieur du Canada. Le calcul couvre tous les frais encourus par les acheteurs pour apporter une marchandise à la porte d’entrée de l’établissement, y compris les frais de transport, les taxes nettes payées et les droits de douane. Les prix des matières premières comprennent les coûts de l’énergie.
RMPI est calculé sur la base des données suivantes: 79 % des données proviennent de sources administratives, 18 % des données recueillies par enquête directe et 3 % par imputation de procuration.
RMPI est publié avec un autre indice important - IPPI, il répond à bon nombre des mêmes besoins des analystes. L’indicateur traduit l’évolution des prix d’un groupe de produits d’intrants importants dans les marchandises fabriqués au Canada.
L’indicateur montre le niveau de l’inflation. C’est un indicateur de premier plan de l’activité de production à court terme. De plus, l’indice des prix des matières premières est un indicateur de premier plan des prix à la consommation sur le marché canadien : une augmentation des coûts des fabricants entraînera une hausse des prix des produits finaux.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
