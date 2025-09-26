CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Prix
Moyen -0.6% 1.2%
0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.7%
-0.6%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’Indice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m mesure une variation des prix des matières premières achetées par les fabricants au cours du mois indiqué par rapport au mois précédent. Contrairement à l’Indice des prix des produits industriels, l’IPGR comprend les positions d’achat produites à l’extérieur du Canada. Le calcul couvre tous les frais encourus par les acheteurs pour apporter une marchandise à la porte d’entrée de l’établissement, y compris les frais de transport, les taxes nettes payées et les droits de douane. Les prix des matières premières comprennent les coûts de l’énergie.

RMPI est calculé sur la base des données suivantes: 79 % des données proviennent de sources administratives, 18 % des données recueillies par enquête directe et 3 % par imputation de procuration.

RMPI est publié avec un autre indice important - IPPI, il répond à bon nombre des mêmes besoins des analystes. L’indicateur traduit l’évolution des prix d’un groupe de produits d’intrants importants dans les marchandises fabriqués au Canada.

L’indicateur montre le niveau de l’inflation. C’est un indicateur de premier plan de l’activité de production à court terme. De plus, l’indice des prix des matières premières est un indicateur de premier plan des prix à la consommation sur le marché canadien : une augmentation des coûts des fabricants entraînera une hausse des prix des produits finaux.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix des Matières Premières du Canada (IPGR) m/m (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-0.6%
1.2%
0.3%
juil. 2025
0.3%
2.1%
2.8%
juin 2025
2.7%
0.6%
-0.7%
mai 2025
-0.4%
-0.8%
-3.3%
avr. 2025
-3.0%
-1.1%
-0.7%
mars 2025
-1.0%
0.3%
0.3%
févr. 2025
0.3%
0.5%
3.5%
janv. 2025
3.7%
0.5%
1.3%
déc. 2024
1.3%
1.4%
-0.1%
nov. 2024
-0.5%
6.1%
4.0%
oct. 2024
3.8%
-4.9%
-3.2%
sept. 2024
-3.1%
-0.1%
-3.0%
août 2024
-3.1%
-0.6%
0.7%
juil. 2024
0.7%
-2.8%
-1.7%
juin 2024
-1.4%
-1.0%
-1.5%
mai 2024
-1.0%
4.1%
5.3%
avr. 2024
5.5%
2.2%
4.3%
mars 2024
4.7%
1.8%
2.1%
févr. 2024
2.1%
-1.2%
1.2%
janv. 2024
1.2%
-5.3%
-4.9%
déc. 2023
-4.9%
0.4%
-4.9%
nov. 2023
-4.2%
0.0%
-2.6%
oct. 2023
-2.5%
0.0%
3.9%
sept. 2023
3.5%
0.0%
3.0%
août 2023
3.0%
0.0%
3.5%
juil. 2023
3.5%
0.0%
-2.0%
juin 2023
-1.5%
-0.1%
-5.0%
mai 2023
-4.9%
-0.1%
1.8%
avr. 2023
2.9%
0.0%
-0.9%
mars 2023
-1.7%
0.0%
-0.3%
févr. 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
janv. 2023
-0.1%
0.0%
-2.8%
déc. 2022
-3.1%
0.0%
-0.8%
nov. 2022
-0.8%
0.0%
1.3%
oct. 2022
1.3%
0.0%
-3.1%
sept. 2022
-3.2%
0.0%
-4.3%
août 2022
-4.2%
0.0%
-7.5%
juil. 2022
-7.4%
0.0%
0.0%
juin 2022
-0.1%
0.0%
2.7%
mai 2022
2.5%
0.0%
-2.1%
avr. 2022
-2.0%
1.6%
11.8%
mars 2022
11.8%
0.0%
6.4%
févr. 2022
6.0%
-0.6%
6.5%
janv. 2022
6.5%
-0.2%
-2.7%
déc. 2021
-2.9%
0.6%
-0.1%
nov. 2021
-1.0%
0.1%
4.8%
oct. 2021
4.8%
0.1%
2.4%
sept. 2021
2.5%
0.1%
-3.1%
août 2021
-2.4%
0.0%
2.2%
juil. 2021
2.2%
-1.3%
3.8%
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration