L’Indice des prix des produits industriels du Canada m/m traduit les variations des prix des principales marchandises produits au pays vendus par les fabricants au Canada au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul est axé sur les prix à la production plutôt que sur les prix de détail. Toutes les taxes indirectes (par exemple, les taxes de vente) et le prix des services de transport pour l’expédition des fabricants sont exclus du calcul.

Les données sur les prix des produits industriels sont principalement collectées par rapport électronique (90%) d’environ 1 100 entreprises. L’échantillon est compilé conformément à la classification des fabricants par taille et par produit. L’échantillon est généralement revu une fois tous les 5 ans, il concerne principalement des groupes de produits soumis à un développement rapide. Environ 10% des données sont extraites d’autres sources (en plus de l’enquête principale), telles que des statistiques d’organismes étatiques, d’autres indicateurs économiques, etc.

L’indicateur est l’un des indicateurs les plus importants de la santé économique. Il mesure les variations des prix des produits fabriqués produits au Canada, destinés à la fois à la consommation intérieure et à l’exportation. Il fournit donc une description complète du secteur manufacturier canadien. Le même indice est utilisé pour le calcul du PIB réel.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.

Dernières valeurs: