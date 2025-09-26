CalendrierSections

Indice des Prix des Produits Industriels (IIPP) du Canada m/m (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Prix
Bas 0.5% 0.6%
0.7%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.0%
0.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’Indice des prix des produits industriels du Canada m/m traduit les variations des prix des principales marchandises produits au pays vendus par les fabricants au Canada au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul est axé sur les prix à la production plutôt que sur les prix de détail. Toutes les taxes indirectes (par exemple, les taxes de vente) et le prix des services de transport pour l’expédition des fabricants sont exclus du calcul.

Les données sur les prix des produits industriels sont principalement collectées par rapport électronique (90%) d’environ 1 100 entreprises. L’échantillon est compilé conformément à la classification des fabricants par taille et par produit. L’échantillon est généralement revu une fois tous les 5 ans, il concerne principalement des groupes de produits soumis à un développement rapide. Environ 10% des données sont extraites d’autres sources (en plus de l’enquête principale), telles que des statistiques d’organismes étatiques, d’autres indicateurs économiques, etc.

L’indicateur est l’un des indicateurs les plus importants de la santé économique. Il mesure les variations des prix des produits fabriqués produits au Canada, destinés à la fois à la consommation intérieure et à l’exportation. Il fournit donc une description complète du secteur manufacturier canadien. Le même indice est utilisé pour le calcul du PIB réel.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix des Produits Industriels (IIPP) du Canada m/m (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.5%
0.6%
0.7%
juil. 2025
0.7%
0.3%
0.5%
juin 2025
0.4%
0.0%
-0.5%
mai 2025
-0.5%
0.3%
-0.8%
avr. 2025
-0.8%
0.2%
0.3%
mars 2025
0.5%
0.1%
0.6%
févr. 2025
0.4%
0.3%
1.4%
janv. 2025
1.6%
0.2%
0.4%
déc. 2024
0.2%
1.2%
0.6%
nov. 2024
0.6%
1.5%
1.2%
oct. 2024
1.2%
-0.8%
-0.8%
sept. 2024
-0.6%
0.3%
-0.9%
août 2024
-0.8%
-0.5%
-0.1%
juil. 2024
0.0%
-0.4%
-0.1%
juin 2024
0.0%
0.3%
0.2%
mai 2024
0.0%
1.3%
1.4%
avr. 2024
1.5%
0.5%
0.9%
mars 2024
0.8%
0.2%
1.1%
févr. 2024
0.7%
-0.2%
-0.1%
janv. 2024
-0.1%
-0.1%
-1.6%
déc. 2023
-1.5%
0.0%
-0.3%
nov. 2023
-0.4%
-0.3%
-0.9%
oct. 2023
-1.0%
0.8%
0.4%
sept. 2023
0.4%
0.9%
1.9%
août 2023
1.3%
1.1%
-0.1%
juil. 2023
0.4%
-2.3%
-0.6%
juin 2023
-0.6%
0.3%
-0.6%
mai 2023
-1.0%
1.4%
-0.6%
avr. 2023
-0.2%
-2.4%
-0.1%
mars 2023
0.1%
1.6%
-0.6%
févr. 2023
-0.8%
1.6%
0.3%
janv. 2023
0.4%
-0.8%
-0.9%
déc. 2022
-1.1%
1.1%
-0.5%
nov. 2022
-0.4%
3.0%
2.4%
oct. 2022
2.4%
0.5%
0.0%
sept. 2022
0.1%
-2.0%
-1.6%
août 2022
-1.2%
-2.7%
-2.5%
juil. 2022
-2.1%
1.0%
-0.8%
juin 2022
-1.1%
2.6%
1.8%
mai 2022
1.7%
2.7%
0.8%
avr. 2022
0.8%
3.1%
3.4%
mars 2022
4.0%
1.7%
2.6%
févr. 2022
3.1%
1.2%
2.5%
janv. 2022
3.0%
0.4%
0.5%
déc. 2021
0.7%
0.2%
0.1%
nov. 2021
0.8%
0.2%
1.6%
oct. 2021
1.3%
0.3%
1.2%
sept. 2021
1.0%
0.5%
-0.3%
août 2021
-0.3%
0.9%
-0.2%
juil. 2021
-0.4%
0.9%
0.2%
