Calendrier économique
Indice des Prix des Logements Neufs au Canada m/m (Canada New Housing Price Index m/m)
|Moyen
|-0.3%
|0.0%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
-0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice Canadien des Prix des Logements Neufs (IPSN) m/m mesure une variation des prix de vente des maisons neuves au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Les spécifications détaillées relatives à chaque maison doivent demeurer identiques aux deux périodes consécutives (c’est-à-dire que le calcul exclut les unités de logement, dont l’état a changé entre deux séries de données consécutives).
L’indice est calculé sur la base des résultats d’une enquête mensuelle auprès des entreprises de construction. La couverture de l’enquête comprend les maisons individuelles et les maisons en rangée. L’enquête recueille les prix pour l’ensemble de la maison, ainsi que les éléments du terrain et de la structure. Les prix des maisons comprennent les taxes provinciales sur la valeur ajoutée sur les matériaux, le cas échéant. Toutefois, la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée sont exclues.
Les lectures sont utilisées dans le calcul de certains éléments de l’Indice des Prix à la Consommation. Le Système Canadien de Comptes Macroéconomiques utilise l’IPSN pour déflater la valeur du parc national de logements.
L’indice est d’un intérêt particulier pour l’industrie immobilière dans la comparaison avec le marché de la revente. L’information présentée est strictement structurée selon les bases géographiques (par 27 régions métropolitaines, qui présentent toutes les provinces du Canada) et est sensible aux variations de l’offre et de la demande. L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan du marché de la revente de logements (les appartements achetés pour la revente seront disponibles sur le marché secondaire à un prix plus élevé que celui offert par un constructeur).
La croissance de l’indice indique une augmentation du niveau d’activité du marché immobilier. Cela peut favorablement affecter les cours CAD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix des Logements Neufs au Canada m/m (Canada New Housing Price Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
