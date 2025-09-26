Calendrier économique
Taux d’Utilisation de la Capacité au Canada (Canada Capacity Utilization Rate)
|Bas
|79.3%
|80.1%
|
79.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|80.6%
|
79.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux d’utilisation de la capacité au Canada traduit l’intensité avec laquelle les industries utilisent leur capacité de production. L’indicateur affiche le pourcentage de la production réelle par rapport à la production potentielle. La production réelle est mesurée sur la base du PIB trimestriel (pour les secteurs appropriés). L’industrie agricole est exclue du calcul de l’indicateur. L’indice est publié trimestriellement.
Les données sont recueillies à partir d’enquêtes de Statistics Canada et d’autres sources. La valeur et la dynamique des taux sont utilisées par divers ministères et organismes, comme Statistics Canada, la Banque du Canada, les syndicats professionnels, etc. Le taux d’utilisation de la capacité est généralement analysé conjointement avec la production industrielle. Il indique à quel point les entreprises utilisent efficacement l’équipement, la technologie et la main-d’œuvre, ainsi que l’activité de production dans le pays. Le niveau d’utilisation de la capacité supérieur à 82% indique une augmentation de la production vous permettant de prévoir la croissance des prix ou les pénuries d’approvisionnement dans un proche avenir.
La croissance du taux d’utilisation des capacités est interprétée comme un facteur positif pour le développement de l’économie nationale. En outre, cela peut avoir un impact positif sur la valeur du produit intérieur brut. Par conséquent, une lecture plus élevée est considérée comme positive pour les cours du dollar canadien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux d’Utilisation de la Capacité au Canada (Canada Capacity Utilization Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
