Taux d’Utilisation de la Capacité au Canada (Canada Capacity Utilization Rate)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Affaires
Bas 79.3% 80.1%
79.9%
Dernière publication
Précédent
80.6%
79.3%
Prochaine publication
Précédent
Le taux d’utilisation de la capacité au Canada traduit l’intensité avec laquelle les industries utilisent leur capacité de production. L’indicateur affiche le pourcentage de la production réelle par rapport à la production potentielle. La production réelle est mesurée sur la base du PIB trimestriel (pour les secteurs appropriés). L’industrie agricole est exclue du calcul de l’indicateur. L’indice est publié trimestriellement.

Les données sont recueillies à partir d’enquêtes de Statistics Canada et d’autres sources. La valeur et la dynamique des taux sont utilisées par divers ministères et organismes, comme Statistics Canada, la Banque du Canada, les syndicats professionnels, etc. Le taux d’utilisation de la capacité est généralement analysé conjointement avec la production industrielle. Il indique à quel point les entreprises utilisent efficacement l’équipement, la technologie et la main-d’œuvre, ainsi que l’activité de production dans le pays. Le niveau d’utilisation de la capacité supérieur à 82% indique une augmentation de la production vous permettant de prévoir la croissance des prix ou les pénuries d’approvisionnement dans un proche avenir.

La croissance du taux d’utilisation des capacités est interprétée comme un facteur positif pour le développement de l’économie nationale. En outre, cela peut avoir un impact positif sur la valeur du produit intérieur brut. Par conséquent, une lecture plus élevée est considérée comme positive pour les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux d’Utilisation de la Capacité au Canada (Canada Capacity Utilization Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 Q 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 Q 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 Q 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 Q 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 Q 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 Q 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 Q 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 Q 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 Q 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 Q 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 Q 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 Q 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 Q 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 Q 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 Q 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 Q 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 Q 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 Q 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 Q 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 Q 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 Q 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 Q 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 Q 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 Q 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 Q 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 Q 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 Q 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 Q 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 Q 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 Q 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 Q 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 Q 2017
85.0%
83.3%
1 Q 2017
83.3%
81.8%
4 Q 2016
82.2%
81.9%
3 Q 2016
81.9%
80.0%
2 Q 2016
80.0%
81.4%
1 Q 2016
81.4%
80.9%
4 Q 2015
81.1%
82.0%
3 Q 2015
82.0%
81.4%
2 Q 2015
81.3%
82.7%
1 Q 2015
82.7%
83.6%
4 Q 2014
83.6%
83.4%
3 Q 2014
83.4%
82.7%
2 Q 2014
82.8%
82.5%
1 Q 2014
82.1%
82.0%
4 Q 2013
82.2%
81.7%
3 Q 2013
81.7%
80.6%
2 Q 2013
81.1%
81.1%
1 Q 2013
81.1%
80.7%
