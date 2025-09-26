Calendrier économique
Évolution de l’Emploi à Temps Partiel au Canada (Canada Part-Time Employment Change)
|Bas
|-59.7 K
|
10.3 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
-59.7 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’évolution de l’emploi à temps partiel au Canada traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps partiel, au cours du mois donné. La couverture de calcul de l’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine dans leur emploi principal ou un seul poste.
Les données sur l’emploi à temps partiel sont calculées sur la base d’une enquête nationale régulière auprès de la population. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :
- les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces
- membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes
- les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population
La particularité du calcul de l’emploi au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans.
Les données présentées sont désaisonnalisées.
Les lectures des indicateurs doivent être interprétées en tenant compte du contexte. Si elle est analysée séparément, la croissance de l’emploi à temps partiel est une indication d’un marché du travail en croissance. Mais si l’emploi à temps partiel augmente en même temps qu’une diminution de l’emploi à temps plein, cela est considéré comme un facteur négatif.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’Emploi à Temps Partiel au Canada (Canada Part-Time Employment Change)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress