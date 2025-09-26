CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Évolution de l’Emploi à Temps Partiel au Canada (Canada Part-Time Employment Change)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Travail
Bas -59.7 K
10.3 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-59.7 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’évolution de l’emploi à temps partiel au Canada traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps partiel, au cours du mois donné. La couverture de calcul de l’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine dans leur emploi principal ou un seul poste.

Les données sur l’emploi à temps partiel sont calculées sur la base d’une enquête nationale régulière auprès de la population. L’enquête est menée dans tout le pays. Les catégories suivantes ne sont pas comprises dans l’enquête :

  • les personnes vivant dans réserves et autres établissements autochtones dans les provinces
  • membres à temps plein des Forces Armées Canadiennes
  • les personnes vivant dans des régions extrêmement éloignées à très faible densité de population

La particularité du calcul de l’emploi au Canada est que l’enquête sur le travail comprend les jeunes de 15 ans, contrairement à la plupart des autres pays développés, où la population active comprend des citoyens de plus de 15 ans.

Les données présentées sont désaisonnalisées.

Les lectures des indicateurs doivent être interprétées en tenant compte du contexte. Si elle est analysée séparément, la croissance de l’emploi à temps partiel est une indication d’un marché du travail en croissance. Mais si l’emploi à temps partiel augmente en même temps qu’une diminution de l’emploi à temps plein, cela est considéré comme un facteur négatif.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉvolution de l’Emploi à Temps Partiel au Canada (Canada Part-Time Employment Change)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-59.7 K
10.3 K
juil. 2025
10.3 K
69.5 K
juin 2025
69.5 K
-48.8 K
mai 2025
-48.8 K
-24.2 K
avr. 2025
-24.2 K
29.5 K
mars 2025
29.5 K
20.8 K
févr. 2025
20.8 K
40.9 K
janv. 2025
40.9 K
31.8 K
déc. 2024
33.5 K
-3.6 K
nov. 2024
-3.6 K
-11.2 K
oct. 2024
-11.2 K
-65.3 K
sept. 2024
-65.3 K
65.7 K
août 2024
65.7 K
-64.4 K
juil. 2024
-64.4 K
1.9 K
juin 2024
1.9 K
62.4 K
mai 2024
62.4 K
50.3 K
avr. 2024
50.3 K
-1.6 K
mars 2024
-1.6 K
-29.9 K
févr. 2024
-29.9 K
48.9 K
janv. 2024
48.9 K
23.6 K
déc. 2023
23.6 K
-34.7 K
nov. 2023
-34.7 K
20.8 K
oct. 2023
20.8 K
47.9 K
sept. 2023
47.9 K
7.8 K
août 2023
7.8 K
-8.1 K
juil. 2023
-8.1 K
-49.8 K
juin 2023
-49.8 K
15.5 K
mai 2023
15.5 K
47.6 K
avr. 2023
47.6 K
15.9 K
mars 2023
15.9 K
-9.3 K
févr. 2023
-9.3 K
28.9 K
janv. 2023
28.9 K
19.5 K
déc. 2022
19.5 K
-40.6 K
nov. 2022
-40.6 K
-11.0 K
oct. 2022
-11.0 K
15.4 K
sept. 2022
15.4 K
37.5 K
août 2022
37.5 K
-17.5 K
juil. 2022
-17.5 K
-39.1 K
juin 2022
-39.1 K
-95.8 K
mai 2022
-95.8 K
47.1 K
avr. 2022
47.1 K
-20.3 K
mars 2022
-20.3 K
215.1 K
févr. 2022
215.1 K
-117.4 K
janv. 2022
-117.4 K
-67.7 K
déc. 2021
-67.7 K
73.8 K
nov. 2021
73.8 K
-5.2 K
oct. 2021
-5.2 K
-36.5 K
sept. 2021
-36.5 K
21.7 K
août 2021
21.7 K
11.0 K
juil. 2021
11.0 K
263.9 K
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration