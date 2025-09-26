Calendrier économique
Indice des Prix des Produits Industriels (IIPP) du Canada a/a (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)
|Bas
|4.0%
|3.3%
|
2.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.9%
|
4.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix des produits industriels du Canada a/a indique les variations des prix des principales marchandises produits au pays vendus par les fabricants au cours du mois donné par rapport à la même période de l’année précédente. Le calcul est axé sur les prix à la production plutôt que sur les prix de détail. Toutes les taxes indirectes (par exemple, les taxes de vente) et le prix des services de transport pour l’expédition des fabricants sont exclus du calcul.
Les données sur les prix des produits industriels sont principalement collectées par rapport électronique (90%) d’environ 1 100 entreprises. L’échantillon est compilé conformément à la classification des fabricants par taille et par produit. L’échantillon est généralement revu une fois tous les 5 ans, il concerne principalement des groupes de produits soumis à un développement rapide. Environ 10% des données sont extraites d’autres sources (en plus de l’enquête principale), telles que des statistiques d’organismes étatiques, d’autres indicateurs économiques, etc.
L’indicateur est l’un des indicateurs les plus importants de la santé économique. Il mesure les variations des prix des produits fabriqués produits au Canada, destinés à la fois à la consommation intérieure et à l’exportation. Il fournit donc une description complète du secteur manufacturier canadien. Le même indice est utilisé pour le calcul du PIB réel.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix des Produits Industriels (IIPP) du Canada a/a (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress