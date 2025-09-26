Calendrier économique
Mises en Chantier d’Habitations de la SCHL Canada (CMHC Canada Housing Starts)
|Moyen
|245.791 K
|255.491 K
|
293.537 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|253.325 K
|
245.791 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les mises en chantier de logements de la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (SCHL) indiquent le nombre de nouveaux projets de logement qui ont débuté au cours du mois déclaré. L’indicateur caractérise l’activité sur le marché immobilier et les secteurs connexes, y compris la banque (prêts hypothécaires), le secteur de la construction, etc.
L’indicateur est calculé par la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement. Sa base de données comprend plus de 14 000 logements.
Les données sur les mises en chantier sont rarement interprétées en termes absolus, car la construction dépend fortement des conditions météorologiques, de l’emplacement géographique de la région et de la période de l’année. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement le changement d’indicateur pendant plusieurs mois. Les économistes accordent une attention particulière aux points de référence suivants lors de l’interprétation de l’indicateur :
- une augmentation de la demande de nouveaux logements indique la croissance du bien-être de la population
- une augmentation des constructions de logements neufs entraîne une augmentation de l’emploi dans l’industrie de la construction
- une augmentation de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires aux acheteurs de maisons neuves, comme les nouveaux meubles, les appareils électroménagers, etc. Cela peut stimuler l’activité des consommateurs et affecter les indices des prix
- la croissance de l’indicateur peut entraîner une augmentation du marché immobilier
Compte tenu des points ci-dessus, des lectures plus élevées des mises en chantier d’habitations peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMises en Chantier d’Habitations de la SCHL Canada (CMHC Canada Housing Starts)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress