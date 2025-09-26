CalendrierSections

Mises en Chantier d’Habitations de la SCHL Canada (CMHC Canada Housing Starts)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (Canada Mortgage and Housing Corporation)
Secteur
Logement
Moyen 245.791 K 255.491 K
293.537 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
253.325 K
245.791 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les mises en chantier de logements de la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (SCHL) indiquent le nombre de nouveaux projets de logement qui ont débuté au cours du mois déclaré. L’indicateur caractérise l’activité sur le marché immobilier et les secteurs connexes, y compris la banque (prêts hypothécaires), le secteur de la construction, etc.

L’indicateur est calculé par la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement. Sa base de données comprend plus de 14 000 logements.

Les données sur les mises en chantier sont rarement interprétées en termes absolus, car la construction dépend fortement des conditions météorologiques, de l’emplacement géographique de la région et de la période de l’année. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement le changement d’indicateur pendant plusieurs mois. Les économistes accordent une attention particulière aux points de référence suivants lors de l’interprétation de l’indicateur :

  • une augmentation de la demande de nouveaux logements indique la croissance du bien-être de la population
  • une augmentation des constructions de logements neufs entraîne une augmentation de l’emploi dans l’industrie de la construction
  • une augmentation de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires aux acheteurs de maisons neuves, comme les nouveaux meubles, les appareils électroménagers, etc. Cela peut stimuler l’activité des consommateurs et affecter les indices des prix
  • la croissance de l’indicateur peut entraîner une augmentation du marché immobilier

Compte tenu des points ci-dessus, des lectures plus élevées des mises en chantier d’habitations peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMises en Chantier d’Habitations de la SCHL Canada (CMHC Canada Housing Starts)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
juil. 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
juin 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
mai 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
avr. 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
mars 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
févr. 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
janv. 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
déc. 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
nov. 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
oct. 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
sept. 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
août 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
juil. 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
juin 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
mai 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
avr. 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
mars 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
févr. 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
janv. 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
déc. 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
nov. 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
oct. 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
sept. 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
août 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
juil. 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
juin 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
mai 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
avr. 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
mars 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
févr. 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
janv. 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
déc. 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
nov. 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
oct. 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
sept. 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
août 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
juil. 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
juin 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
mai 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
avr. 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
mars 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
févr. 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
janv. 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
déc. 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
nov. 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
oct. 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
sept. 2021
251.151 K
269.892 K
262.754 K
août 2021
260.239 K
279.266 K
270.744 K
juil. 2021
272.176 K
284.339 K
281.200 K
