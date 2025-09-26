Les mises en chantier de logements de la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (SCHL) indiquent le nombre de nouveaux projets de logement qui ont débuté au cours du mois déclaré. L’indicateur caractérise l’activité sur le marché immobilier et les secteurs connexes, y compris la banque (prêts hypothécaires), le secteur de la construction, etc.

L’indicateur est calculé par la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement. Sa base de données comprend plus de 14 000 logements.

Les données sur les mises en chantier sont rarement interprétées en termes absolus, car la construction dépend fortement des conditions météorologiques, de l’emplacement géographique de la région et de la période de l’année. C’est pourquoi les analystes mesurent normalement le changement d’indicateur pendant plusieurs mois. Les économistes accordent une attention particulière aux points de référence suivants lors de l’interprétation de l’indicateur :

une augmentation de la demande de nouveaux logements indique la croissance du bien-être de la population

une augmentation des constructions de logements neufs entraîne une augmentation de l’emploi dans l’industrie de la construction

une augmentation de la demande de maisons neuves peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires aux acheteurs de maisons neuves, comme les nouveaux meubles, les appareils électroménagers, etc. Cela peut stimuler l’activité des consommateurs et affecter les indices des prix

la croissance de l’indicateur peut entraîner une augmentation du marché immobilier

Compte tenu des points ci-dessus, des lectures plus élevées des mises en chantier d’habitations peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar canadien.

Dernières valeurs: