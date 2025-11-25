Les bénéfices des sociétés canadiennes q/q traduisent une variation des bénéfices réalisés par les sociétés canadiennes avant impôts, au cours du trimestre indiqué par rapport au trimestre précédent. Il est calculé en fonction des rapports financiers trimestriels des entreprises canadiennes et traduit en outre les statistiques compilées par les organismes statistiques des États. Les bénéfices globaux réalisés par les entreprises sont estimés sur la base de données ouvertes sur les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses des entreprises.

Le calcul des bénéfices des sociétés canadiennes répond à deux grands objectifs. Le premier mesure la stabilité financière et le rendement des entreprises constituées en société par industries. L’économie canadienne est divisée en secteurs, qui comprennent les sociétés financières, le secteur des sociétés non financières, le secteur public, les ménages et les organismes à but non-lucratif. Leurs données de performance indiquent des tendances dans la création et la distribution de la richesse, ainsi que dans le financement de l’activité économique. Le bénéfice des sociétés démontre l’activité à moyen terme de l’industrie canadienne et fournit également des informations importantes aux investisseurs.

Le deuxième grand objectif est de fournir des informations pour évaluer la balance des paiements et les ressources financières du pays circulant dans l’économie.

Les intérêts sur les fonds empruntés sont exclus du calcul.

La croissance des bénéfices des sociétés peut être considérée comme positive pour le dollar canadien.

Dernières valeurs: