Le solde budgétaire de l’exercice financier traduit la différence entre les recettes et les dépenses du gouvernement au cours de l’exercice en cours. Au Canada, l’exercice financier est la période du 31 mars au 1er avril. Un solde budgétaire positif indique un excédent et peut être considéré comme positif pour le dollar canadien, tandis qu’une valeur négative est considérée comme défavorable pour les cours CAD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible desolde budgétaire du Canada, Exercice Financier (Canada Budget Balance, Fiscal Year)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.