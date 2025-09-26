Calendrier économique
Ventes au Détail de Base au Canada m/m (Canada Core Retail Sales m/m)
|Moyen
|-1.2%
|0.4%
|
2.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.1%
|
-1.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes au détail de base au Canada m/m traduisent la variation des ventes au détail (en termes monétaires) au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul de l’indice n’inclut pas les ventes d’automobiles et de pièces de rechange, qui ont tendance à être très volatiles.
L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête auprès des magasins de détail de différents types et tailles. Le calcul comprend les grands supermarchés et les petits magasins, ainsi que les ventes au détail en ligne. Le calcul ne comprend pas les exploitants de distributeurs automatiques, les concessionnaires de carburant et les autres établissements de vente directe. L’indice calculé est désaisonnalisé, car certains mois sont considérés comme des périodes de pointe en termes de ventes au détail.
Les données sur les ventes au détail constituent un indicateur mensuel clé du comportement des consommateurs au Canada. C’est aussi une élément important du PIB. La Banque du Canada tient compte de cet indicateur lorsqu’elle adopte la décision sur les taux d’intérêt. Les entreprises utilisent l’indice des ventes au détail pour suivre l’efficacité opérationnelle et préparer des stratégies d’investissement.
La publication du rapport sur les ventes au détail peut avoir un impact sur les cours en dollars canadiens. Un ralentissement de la croissance des ventes au détail indique que les consommateurs ont réduit leur niveau de dépenses. Cela pourrait entraîner une baisse de l’activité économique et avoir un impact négatif sur le dollar canadien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au Détail de Base au Canada m/m (Canada Core Retail Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
