Les ventes manufacturières au Canada m/m indiquent une variation de la valeur en dollars des marchandises vendues par les entreprises du secteur industriel canadien au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

Statistics Canada calcule l’indicateur en fonction des résultats d’une enquête mensuelle auprès des entreprises manufacturières. Depuis mars 2017, l’Enquête Mensuelle auprès des fabricants publie des estimations au niveau de l’industrie pour les ventes déflatées des prix des produits manufacturés. De plus, l’enquête traduit des données sur les stocks, les commandes reçues et les ordres de production en attente. L’échantillonnage de l’enquête couvre tous les secteurs industriels du Canada, y compris la production alimentaire, la production de tabac et de boissons, la production de textiles et de cuir, les produits chimiques, l’industrie automobile, la transformation des minéraux, les produits électriques, etc.

L’analyse complexe des données de l’enquête traduit l’état du secteur industriel canadien. L’indicateur des ventes est utilisé dans le calcul du PIB national, ainsi que comme élément des indicateurs économiques composites. La croissance des ventes indique une augmentation de l’activité de production.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.

Dernières valeurs: