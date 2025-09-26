Calendrier économique
Ventes Manufacturières au Canada m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)
|Bas
|2.5%
|0.0%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.2%
|
2.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes manufacturières au Canada m/m indiquent une variation de la valeur en dollars des marchandises vendues par les entreprises du secteur industriel canadien au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
Statistics Canada calcule l’indicateur en fonction des résultats d’une enquête mensuelle auprès des entreprises manufacturières. Depuis mars 2017, l’Enquête Mensuelle auprès des fabricants publie des estimations au niveau de l’industrie pour les ventes déflatées des prix des produits manufacturés. De plus, l’enquête traduit des données sur les stocks, les commandes reçues et les ordres de production en attente. L’échantillonnage de l’enquête couvre tous les secteurs industriels du Canada, y compris la production alimentaire, la production de tabac et de boissons, la production de textiles et de cuir, les produits chimiques, l’industrie automobile, la transformation des minéraux, les produits électriques, etc.
L’analyse complexe des données de l’enquête traduit l’état du secteur industriel canadien. L’indicateur des ventes est utilisé dans le calcul du PIB national, ainsi que comme élément des indicateurs économiques composites. La croissance des ventes indique une augmentation de l’activité de production.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes Manufacturières au Canada m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress