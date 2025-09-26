CalendrierSections

Ventes Manufacturières au Canada m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)

Pays :
Canada
CAD, Dollar canadien
Source
Statistics Canada
Secteur
Affaires
Bas 2.5% 0.0%
0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.2%
2.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les ventes manufacturières au Canada m/m indiquent une variation de la valeur en dollars des marchandises vendues par les entreprises du secteur industriel canadien au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

Statistics Canada calcule l’indicateur en fonction des résultats d’une enquête mensuelle auprès des entreprises manufacturières. Depuis mars 2017, l’Enquête Mensuelle auprès des fabricants publie des estimations au niveau de l’industrie pour les ventes déflatées des prix des produits manufacturés. De plus, l’enquête traduit des données sur les stocks, les commandes reçues et les ordres de production en attente. L’échantillonnage de l’enquête couvre tous les secteurs industriels du Canada, y compris la production alimentaire, la production de tabac et de boissons, la production de textiles et de cuir, les produits chimiques, l’industrie automobile, la transformation des minéraux, les produits électriques, etc.

L’analyse complexe des données de l’enquête traduit l’état du secteur industriel canadien. L’indicateur des ventes est utilisé dans le calcul du PIB national, ainsi que comme élément des indicateurs économiques composites. La croissance des ventes indique une augmentation de l’activité de production.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours CAD.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes Manufacturières au Canada m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
2.5%
0.0%
0.3%
juin 2025
0.3%
0.1%
-1.5%
mai 2025
-0.9%
-1.1%
-2.7%
avr. 2025
-2.8%
1.2%
-1.4%
mars 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
févr. 2025
0.2%
-0.5%
1.6%
janv. 2025
1.7%
0.8%
0.5%
déc. 2024
0.3%
0.3%
0.7%
nov. 2024
0.8%
-0.6%
2.1%
oct. 2024
2.1%
-0.3%
-0.6%
sept. 2024
-0.5%
0.4%
-1.3%
août 2024
-1.3%
-0.3%
1.1%
juil. 2024
1.4%
-0.3%
-1.7%
juin 2024
-2.1%
0.1%
0.2%
mai 2024
0.4%
-0.9%
1.4%
avr. 2024
1.1%
-0.5%
-1.8%
mars 2024
-2.1%
-0.1%
0.9%
févr. 2024
0.7%
0.0%
0.0%
janv. 2024
0.2%
0.1%
-1.1%
déc. 2023
-0.7%
-0.4%
1.5%
nov. 2023
1.2%
-0.3%
-2.9%
oct. 2023
-2.8%
0.0%
0.7%
sept. 2023
0.4%
0.0%
1.0%
août 2023
0.7%
0.0%
1.6%
juil. 2023
1.6%
0.0%
-2.0%
juin 2023
-1.7%
0.0%
1.2%
mai 2023
1.2%
0.0%
-0.1%
avr. 2023
0.3%
0.0%
0.8%
mars 2023
0.7%
-0.1%
-3.6%
févr. 2023
-3.6%
0.0%
4.5%
janv. 2023
4.1%
0.1%
-2.1%
déc. 2022
-1.5%
0.0%
-0.2%
nov. 2022
0.0%
-0.1%
2.4%
oct. 2022
2.8%
-0.2%
0.1%
sept. 2022
0.0%
0.0%
-1.9%
août 2022
-2.0%
0.1%
-0.6%
juil. 2022
-0.9%
0.0%
-0.1%
juin 2022
-0.8%
-0.1%
-1.1%
mai 2022
-2.0%
0.0%
2.6%
avr. 2022
1.7%
0.0%
3.5%
mars 2022
2.5%
-0.1%
5.1%
févr. 2022
4.2%
0.0%
0.9%
janv. 2022
0.6%
0.3%
0.8%
déc. 2021
0.7%
0.0%
3.1%
nov. 2021
2.6%
-0.4%
4.6%
oct. 2021
4.3%
-0.1%
-2.8%
sept. 2021
-3.0%
0.3%
1.1%
août 2021
0.5%
0.2%
-1.2%
juil. 2021
-1.5%
-0.2%
3.6%
juin 2021
2.1%
-0.3%
-0.3%
