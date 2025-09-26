L’indice Commun des Prix à la Consommation a/a traduit les variations communes des prix de 55 éléments compris dans le calcul de l’IPC. La variation par rapport au mois précédent est calculée en pourcentage. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. L’IPC commun est l’une des principales mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance commune de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours du dollar canadien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIPC commun du Canada a/a (Canada Common CPI y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.