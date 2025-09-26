La Banque du Canada annonce ses décisions sur les taux d’intérêt huit fois par année. C’est l’un des événements clés qui affecte les cours du dollar canadien. La décision sur les taux d’intérêt est adoptée par le Conseil des gouverneurs de la BdC. Le Conseil des gouverneurs prend cette décision à l’aide de l’information fournie par le Comité de revue de la politique monétaire et les quatre départements économiques de la Banque (ils sont chargés d’analyser la conjoncture économique du Canada, l’économie internationale, la stabilité financière et les marchés financiers). Le Conseil utilise également des séries de données de Statistics Canada.

Le processus décisionnel se compose de cinq étapes.

Présentation de la projection du personnel — un scénario de référence ou un scénario des plus probable, un certain nombre de risques clés et d’autres scénarios (deux semaines avant la décision sur les taux d’intérêt).

La Réunion d’Information principale se tient une semaine après la présentation de la projection du personnel. Les discussions d’information portent sur l’évolution monétaire et économique, les perspectives des entreprises et les questions actuelles liées au processus inflationniste. Les membres de tous les comités et départements de la BdC participent à la réunion d’information principale.

Recommandations politiques finales (deux jours après la réunion d’information principale). Les recommandations sont présentées par un membre éminent du Département d’analyse économique du Canada ou du Département d’analyse économique internationale.

L’étape de délibération et de discussion commence le même jour que la présentation des recommandations politiques finales. Seuls les membres du Conseil d’administration de la BdC participent à la discussion. Cette étape dure deux jours.

Publication et communication (publication du communiqué de presse sur le taux d’intérêt de la Banque du Canada).

Selon les conditions inflationnistes, la BdC peut soit relever le taux d’intérêt (si l’inflation est trop élevée), le réduire (en cas de déflation) ou le laisser inchangé (si l’inflation reste au niveau cible). Le taux d’intérêt est le principal instrument de régulation de l’inflation mis en œuvre par la Banque du Canada.

Les variations de l’intérêt entraînent une volatilité à court terme du dollar canadien. Une hausse du taux d’intérêt est considérée comme positive pour la monnaie nationale.

Dernières valeurs: