Les ventes au détail au Canada m/m indiquent des variations dans le volume des marchandises vendues par les détaillants aux ménages (en termes monétaires) au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête auprès des magasins de détail de différents types et tailles. Le calcul comprend les grands supermarchés et les petits magasins, ainsi que les ventes au détail en ligne. Le calcul ne comprend pas les exploitants de distributeurs automatiques, les concessionnaires de carburant et les autres établissements de vente directe. L’indice calculé est désaisonnalisé, car certains mois sont considérés comme des périodes de pointe en termes de ventes au détail.

Les données sur les ventes au détail constituent un indicateur mensuel clé du comportement des consommateurs au Canada. C’est aussi une élément important du PIB. La Banque du Canada tient compte de cet indicateur lorsqu’elle adopte la décision sur les taux d’intérêt. Les entreprises utilisent l’indice des ventes au détail pour suivre l’efficacité opérationnelle et préparer des stratégies d’investissement.

La publication du rapport sur les ventes au détail peut avoir un impact sur les cours en dollars canadiens. Un ralentissement de la croissance des ventes au détail indique que les consommateurs ont réduit leur niveau de dépenses. Cela pourrait entraîner une baisse de l’activité économique et avoir un impact négatif sur le dollar canadien.

Dernières valeurs: