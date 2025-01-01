- Login
MaxLotCheck
Obtiene el volumen máximo posible de la operación de trading.
double MaxLotCheck(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo de la operación de trading.
trade_operation
[in] Tipo de operación de trading (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).
price
[in] Precio de la operación.
percent=100
[in] Porcentaje de margen disponible (0-100%), utilizado en la operación de trading.
Valor devuelto
Volumen máximo posible de la operación de trading.