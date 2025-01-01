DocumentaciónSecciones
Obtiene el volumen máximo posible de la operación de trading.

double  MaxLotCheck(
   const string        symbol,              // símbolo
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // operación
   double              price,               // precio
   double              percent=100          // porcentaje de margen disponible (0-100%), utilizado en la operación
   ) const

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo de la operación de trading.

trade_operation

[in]  Tipo de operación de trading (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

price

[in]  Precio de la operación.

percent=100

[in]  Porcentaje de margen disponible (0-100%), utilizado en la operación de trading.

Valor devuelto

Volumen máximo posible de la operación de trading.