Clases de trading
Esta sección contiene detalles técnicos de las clases de trading, así como una descripción de los componentes relevantes de la Librería Estándar de MQL5.
Estas clases le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios programas (Asesores Expertos).
Las clases de trading de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo Include\Trade.
|
Clase/Grupo
|
Descripción
|
Clase de las propiedades de la cuenta de trading
|
Clase de las propiedades del instrumento de trading
|
Clase de las propiedades de las órdenes pendientes
|
Clase de las propiedades de las órdenes del historial
|
Clase de las propiedades de las posiciones abiertas
|
Clase de las propiedades del historial de transacciones
|
Clase de las ejecuciones de las operaciones de trading
|
Clase para obtener las propiedades del entorno del programa mql5