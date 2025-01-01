DocumentaciónSecciones
Clases de trading

Esta sección contiene detalles técnicos de las clases de trading, así como una descripción de los componentes relevantes de la Librería Estándar de MQL5.

Estas clases le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios programas (Asesores Expertos).

Las clases de trading de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo Include\Trade.

Clase/Grupo

Descripción

CAccountInfo

Clase de las propiedades de la cuenta de trading

CSymbolInfo

Clase de las propiedades del instrumento de trading

COrderInfo

Clase de las propiedades de las órdenes pendientes

CHistoryOrderInfo

Clase de las propiedades de las órdenes del historial

CPositionInfo

Clase de las propiedades de las posiciones abiertas

CDealInfo

Clase de las propiedades del historial de transacciones

CTrade

Clase de las ejecuciones de las operaciones de trading

CTerminalInfo

Clase para obtener las propiedades del entorno del programa mql5