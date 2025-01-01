Clases de trading

Esta sección contiene detalles técnicos de las clases de trading, así como una descripción de los componentes relevantes de la Librería Estándar de MQL5.

Estas clases le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios programas (Asesores Expertos).

Las clases de trading de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo Include\Trade.