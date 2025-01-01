MathRandomNonZero Retorna un número aleatorio en el rango de 0.0 a 1.0 con coma flotante.

MathMoments Calcula los primeros 4 momentos de la matriz: media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis.

MathPowInt Eleva el número a la potencia entera indicada.

MathFactorial Calcula el factorial del número entero indicado.

MathTrunc Calcula la parte entera de una cifra dada o de los elementos de la matriz.

MathRound Redondea un número o matriz numérica hasta el número dado de series fraccionadas.

MathArctan2 Calcula el ángulo cuya tangente es igual a la relación de los dos números indicados en el rango [-pi, pi].

MathGamma Calcula el valor de la función gamma.

MathGammaLog Calcula el logaritmo de la función gamma.

MathBeta Calcula el valor de la función beta.

MathBetaLog Calcula el valor del logaritmo de la función beta.

MathBetaIncomplete Calcula el valor de la función beta incompleta.

MathGammaIncomplete Calcula el valor de la función gamma incompleta.

MathBinomialCoefficient Calcula el coeficiente binomial.

MathBinomialCoefficientLog Calcula logaritmo del coeficiente binomial.

MathHypergeometric2F2 Calcula el valor de la función hipergeométrica.

MathSequence Forma una secuencia basada en los valores: primer elemento, último elemento, salto de secuencia.

MathSequenceByCount Forma una secuencia basada en los valores: primer elemento, último elemento, número de elementos de la secuencia.

MathReplicate Forma una secuencia repetida de valores.

MathReverse Forma una matriz de valores con un orden inverso de elementos.

MathIdentical Compara dos matrices de valores y retorna true si coinciden todos los elementos.

MathUnique Forma una matriz solo con los valores no repetidos.

MathQuickSortAscending Función para la clasificación ascendente.

MathQuickSortDescending Función para la clasificación descendente.

MathQuickSort Función para la clasificación.

MathOrder Forma una matriz con permutación de acuerdo con el orden de los elementos de la matriz después de la clasificación.

MathBitwiseNot Calcula el resultado de la operación binaria NOT para los elementos de la matriz.

MathBitwiseAnd Calcula el resultado de la operación binaria AND para los elementos de las matrices.

MathBitwiseOr Calcula el resultado de la operación binaria OR para los elementos de las matrices.

MathBitwiseXor Calcula el resultado de la operación binaria XOR para los elementos de las matrices.

MathBitwiseShiftL Calcula el resultado de la operación binaria SHL para los elementos de la matriz.

MathBitwiseShiftR Calcula el resultado de la operación binaria SHR para los elementos de la matriz.

MathCumulativeSum Forma una matriz con la suma acumulada.

MathCumulativeProduct Forma una matriz con el producto acumulado.

MathCumulativeMin Forma una matriz con los valores mínimos acumulados.

MathCumulativeMax Forma una matriz con los valores máximos acumulados.

MathSin Calcula el valor de la función sin(x) para los elementos de la matriz.

MathCos Calcula el valor de la función cos(x) para los elementos de la matriz.

MathTan Calcula el valor de la función tan(x) para los elementos de la matriz.

MathArcsin Calcula el valor de la función arcsin(x) para los elementos de la matriz.

MathArccos Calcula el valor de la función arccos(x) para los elementos de la matriz.

MathArctan Calcula el valor de la función arctan(x) para los elementos de la matriz.

MathSinPi Calcula el valor de la función sin(pi*x) para los elementos de la matriz.

MathCosPi Calcula el valor de la función cos(pi*x) para los elementos de la matriz.

MathTanPi Calcula el valor de la función tan(pi*x) para los elementos de la matriz.

MathAbs Calcula el valor absoluto de los elementos de la matriz.

MathCeil Retorna el valor númerico entero superior más cercano para los elementos de la matriz.

MathFloor Retorna el valor númerico entero inferior más cercano para los elementos de la matriz.

MathSqrt Calcula la raíz cuadrada para los elementos de la matriz.

MathExp Calcula el valor de la función exp(x) para los elementos de la matriz.

MathPow Calcula el valor de la función pow(x, power) para los elementos de la matriz.

MathLog Calcula el valor de la función log(x) para los elementos de la matriz.

MathLog2 Calcula el valor del logaritmo de base 2 para los elementos de la matriz.

MathLog10 Calcula el valor del logaritmo de base 10 para los elementos de la matriz.

MathDifference Forma una matriz con las diferencias de los elementos y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample Realiza un muestreo aleatorio de los elementos de la matriz.

MathTukeySummary Calcula el resumen de los 5 números de Tukey para los elementos de la matriz.

MathRange Calcula los valores máximos y mínimos de los elementos de la matriz.

MathMin Retorna el valor mínimo entre todos los elementos de la matriz.

MathMax Retorna el valor máximo entre todos los elementos de la matriz.

MathSum Retorna la suma de los elementos de la matriz.

MathProduct Retorna el producto de los elementos de la matriz.

MathStandardDeviation Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz.

MathAverageDeviation Calcula la desviación media de los elementos de la matriz.

MathMedian Calcula el valor mediano de los elementos de la matriz.

MathMean Calcula el valor medio de los elementos de la matriz.

MathVariance Calcula la varianza de los elementos de la matriz

MathSkewness Calcula el coeficiente de asimetría de los elementos de la matriz.

MathKurtosis Calcula la curtosis de los elementos de la matriz.

MathLog1p Calcula el valor de la función log(1+x) para los elementos de la matriz.

MathExpm1 Calcula el valor de la función exp(x)-1 para los elementos de la matriz.

MathSinh Calcula el valor de la función sinh(x) para los elementos de la matriz.

MathCosh Calcula el valor de la función cosh(x) para los elementos de la matriz.

MathTanh Calcula el valor de la función tanh(x) para los elementos de la matriz.

MathArcsinh Calcula el valor de la función arcsinh(x) para los elementos de la matriz.

MathArccosh Calcula el valor de la función arccosh(x) para los elementos de la matriz.

MathArctanh Calcula el valor de la función arctanh(x) para los elementos de la matriz.

MathSignif Redondea el valor hasta el número indicado de signos en la mantisa.

MathRank Calcula los rangos de los elementos de la matriz.

MathCorrelationPearson Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.

MathCorrelationSpearman Calcula el coeficiente de correlación de Spearman.

MathCorrelationKendall Calcula el coeficiente de correlación de Kendall.

MathQuantile Calcula los cuantiles de muestreo correspondientes a las probabilidades indicadas.

MathProbabilityDensityEmpirical Calcula la densidad empírica de la probabilidad para los valores aleatorios.