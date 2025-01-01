- MathRandomNonZero
Funciones auxiliares
Grupo de funciones que realizan las operaciones matemáticas básicas: cálculo de la función gamma, de la función beta, el factorial, funciones exponenciales, logaritmos con diferentes bases, raíces cuadradas, etcétera.
Se presentan las posibilidades de procesamiento tanto de valores numéricos aparte (reales o enteros), como de sus matrices (con grabación de los resultados en una matriz aparte o en la matriz original).
|
Función
|
Descripción
|
Retorna un número aleatorio en el rango de 0.0 a 1.0 con coma flotante.
|
Calcula los primeros 4 momentos de la matriz: media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis.
|
Eleva el número a la potencia entera indicada.
|
Calcula el factorial del número entero indicado.
|
Calcula la parte entera de una cifra dada o de los elementos de la matriz.
|
Redondea un número o matriz numérica hasta el número dado de series fraccionadas.
|
Calcula el ángulo cuya tangente es igual a la relación de los dos números indicados en el rango [-pi, pi].
|
Calcula el valor de la función gamma.
|
Calcula el logaritmo de la función gamma.
|
Calcula el valor de la función beta.
|
Calcula el valor del logaritmo de la función beta.
|
Calcula el valor de la función beta incompleta.
|
Calcula el valor de la función gamma incompleta.
|
Calcula el coeficiente binomial.
|
Calcula logaritmo del coeficiente binomial.
|
Calcula el valor de la función hipergeométrica.
|
Forma una secuencia basada en los valores: primer elemento, último elemento, salto de secuencia.
|
Forma una secuencia basada en los valores: primer elemento, último elemento, número de elementos de la secuencia.
|
Forma una secuencia repetida de valores.
|
Forma una matriz de valores con un orden inverso de elementos.
|
Compara dos matrices de valores y retorna true si coinciden todos los elementos.
|
Forma una matriz solo con los valores no repetidos.
|
Función para la clasificación ascendente.
|
Función para la clasificación descendente.
|
Función para la clasificación.
|
Forma una matriz con permutación de acuerdo con el orden de los elementos de la matriz después de la clasificación.
|
Calcula el resultado de la operación binaria NOT para los elementos de la matriz.
|
Calcula el resultado de la operación binaria AND para los elementos de las matrices.
|
Calcula el resultado de la operación binaria OR para los elementos de las matrices.
|
Calcula el resultado de la operación binaria XOR para los elementos de las matrices.
|
Calcula el resultado de la operación binaria SHL para los elementos de la matriz.
|
Calcula el resultado de la operación binaria SHR para los elementos de la matriz.
|
Forma una matriz con la suma acumulada.
|
Forma una matriz con el producto acumulado.
|
Forma una matriz con los valores mínimos acumulados.
|
Forma una matriz con los valores máximos acumulados.
|
Calcula el valor de la función sin(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función cos(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función tan(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función arcsin(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función arccos(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función arctan(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función sin(pi*x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función cos(pi*x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función tan(pi*x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor absoluto de los elementos de la matriz.
|
Retorna el valor númerico entero superior más cercano para los elementos de la matriz.
|
Retorna el valor númerico entero inferior más cercano para los elementos de la matriz.
|
Calcula la raíz cuadrada para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función exp(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función pow(x, power) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función log(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor del logaritmo de base 2 para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor del logaritmo de base 10 para los elementos de la matriz.
|
Forma una matriz con las diferencias de los elementos y[i]=x[i+lag]-x[i].
|
Realiza un muestreo aleatorio de los elementos de la matriz.
|
Calcula el resumen de los 5 números de Tukey para los elementos de la matriz.
|
Calcula los valores máximos y mínimos de los elementos de la matriz.
|
Retorna el valor mínimo entre todos los elementos de la matriz.
|
Retorna el valor máximo entre todos los elementos de la matriz.
|
Retorna la suma de los elementos de la matriz.
|
Retorna el producto de los elementos de la matriz.
|
Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz.
|
Calcula la desviación media de los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor mediano de los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor medio de los elementos de la matriz.
|
Calcula la varianza de los elementos de la matriz
|
Calcula el coeficiente de asimetría de los elementos de la matriz.
|
Calcula la curtosis de los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función log(1+x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función exp(x)-1 para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función sinh(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función cosh(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función tanh(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función arcsinh(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función arccosh(x) para los elementos de la matriz.
|
Calcula el valor de la función arctanh(x) para los elementos de la matriz.
|
Redondea el valor hasta el número indicado de signos en la mantisa.
|
Calcula los rangos de los elementos de la matriz.
|
Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.
|
Calcula el coeficiente de correlación de Spearman.
|
Calcula el coeficiente de correlación de Kendall.
|
Calcula los cuantiles de muestreo correspondientes a las probabilidades indicadas.
|
Calcula la densidad empírica de la probabilidad para los valores aleatorios.
|
Calcula la distribución empírica acumulativa para los valores aleatorios.