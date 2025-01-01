DocumentaciónSecciones
Grupo de funciones que realizan las operaciones matemáticas básicas: cálculo de la función gamma, de la función beta, el factorial, funciones exponenciales, logaritmos con diferentes bases, raíces cuadradas, etcétera.

Se presentan las posibilidades de procesamiento tanto de valores numéricos aparte (reales o enteros), como de sus matrices (con grabación de los resultados en una matriz aparte o en la matriz original).  

Función

Descripción

MathRandomNonZero

Retorna un número aleatorio en el rango de 0.0 a 1.0 con coma flotante.

MathMoments

Calcula los primeros 4 momentos de la matriz: media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis.

MathPowInt

Eleva el número a la potencia entera indicada.

MathFactorial

Calcula el factorial del número entero indicado.

MathTrunc

Calcula la parte entera de una cifra dada o de los elementos de la matriz.

MathRound

Redondea un número o matriz numérica hasta el número dado de series fraccionadas.  

MathArctan2

Calcula el ángulo cuya tangente es igual a la relación de los dos números indicados en el rango [-pi, pi].

MathGamma

Calcula el valor de la función gamma.

MathGammaLog

Calcula el logaritmo de la función gamma.

MathBeta

Calcula el valor de la función beta.

MathBetaLog

Calcula el valor del logaritmo de la función beta.

MathBetaIncomplete

Calcula el valor de la función beta incompleta.

MathGammaIncomplete

Calcula el valor de la función gamma incompleta.

MathBinomialCoefficient

Calcula el coeficiente binomial.

MathBinomialCoefficientLog

Calcula logaritmo del coeficiente binomial.

MathHypergeometric2F2

Calcula el valor de la función hipergeométrica.

MathSequence

Forma una secuencia basada en los valores: primer elemento, último elemento, salto de secuencia.

MathSequenceByCount

Forma una secuencia basada en los valores: primer elemento, último elemento, número de elementos de la secuencia.

MathReplicate

Forma una secuencia repetida de valores.

MathReverse

Forma una matriz de valores con un orden inverso de elementos.

MathIdentical

Compara dos matrices de valores y retorna true si coinciden todos los elementos.

MathUnique

Forma una matriz solo con los valores no repetidos.

MathQuickSortAscending

Función para la clasificación ascendente.

MathQuickSortDescending

Función para la clasificación descendente.

MathQuickSort

Función para la clasificación.

MathOrder

Forma una matriz con permutación de acuerdo con el orden de los elementos de la matriz después de la clasificación.

MathBitwiseNot

Calcula el resultado de la operación binaria NOT para los elementos de la matriz.

MathBitwiseAnd

Calcula el resultado de la operación binaria AND para los elementos de las matrices.

MathBitwiseOr

Calcula el resultado de la operación binaria OR para los elementos de las matrices.

MathBitwiseXor

Calcula el resultado de la operación binaria XOR para los elementos de las matrices.

MathBitwiseShiftL

Calcula el resultado de la operación binaria SHL para los elementos de la matriz.

MathBitwiseShiftR

Calcula el resultado de la operación binaria SHR para los elementos de la matriz.

MathCumulativeSum

Forma una matriz con la suma acumulada.

MathCumulativeProduct

Forma una matriz con el producto acumulado.

MathCumulativeMin

Forma una matriz con los valores mínimos acumulados.

MathCumulativeMax

Forma una matriz con los valores máximos acumulados.

MathSin

Calcula el valor de la función sin(x) para los elementos de la matriz.

MathCos

Calcula el valor de la función cos(x) para los elementos de la matriz.

MathTan

Calcula el valor de la función tan(x) para los elementos de la matriz.

MathArcsin

Calcula el valor de la función arcsin(x) para los elementos de la matriz.

MathArccos

Calcula el valor de la función arccos(x) para los elementos de la matriz.

MathArctan

Calcula el valor de la función arctan(x) para los elementos de la matriz.

MathSinPi

Calcula el valor de la función sin(pi*x) para los elementos de la matriz.

MathCosPi

Calcula el valor de la función cos(pi*x) para los elementos de la matriz.

MathTanPi

Calcula el valor de la función tan(pi*x) para los elementos de la matriz.

MathAbs

Calcula el valor absoluto de los elementos de la matriz.

MathCeil

Retorna el valor númerico entero superior más cercano para los elementos de la matriz.

MathFloor

Retorna el valor númerico entero inferior más cercano para los elementos de la matriz.

MathSqrt

Calcula la raíz cuadrada para los elementos de la matriz.

MathExp

Calcula el valor de la función exp(x) para los elementos de la matriz.

MathPow

Calcula el valor de la función pow(x, power) para los elementos de la matriz.

MathLog

Calcula el valor de la función log(x) para los elementos de la matriz.

MathLog2

Calcula el valor del logaritmo de base 2 para los elementos de la matriz.

MathLog10

Calcula el valor del logaritmo de base 10 para los elementos de la matriz.

MathDifference

Forma una matriz con las diferencias de los elementos y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample

Realiza un muestreo aleatorio de los elementos de la matriz.

MathTukeySummary

Calcula el resumen de los 5 números de Tukey para los elementos de la matriz.

MathRange

Calcula los valores máximos y mínimos de los elementos de la matriz.

MathMin

Retorna el valor mínimo entre todos los elementos de la matriz.

MathMax

Retorna el valor máximo entre todos los elementos de la matriz.

MathSum

Retorna la suma de los elementos de la matriz.

MathProduct

Retorna el producto de los elementos de la matriz.

MathStandardDeviation

Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz.

MathAverageDeviation

Calcula la desviación media de los elementos de la matriz.

MathMedian

Calcula el valor mediano de los elementos de la matriz.

MathMean

Calcula el valor medio de los elementos de la matriz.

MathVariance

Calcula la varianza de los elementos de la matriz

MathSkewness

Calcula el coeficiente de asimetría de los elementos de la matriz.

MathKurtosis

Calcula la curtosis de los elementos de la matriz.

MathLog1p

Calcula el valor de la función log(1+x) para los elementos de la matriz.

MathExpm1

Calcula el valor de la función exp(x)-1 para los elementos de la matriz.

MathSinh

Calcula el valor de la función sinh(x) para los elementos de la matriz.

MathCosh

Calcula el valor de la función cosh(x) para los elementos de la matriz.

MathTanh

Calcula el valor de la función tanh(x) para los elementos de la matriz.

MathArcsinh

Calcula el valor de la función arcsinh(x) para los elementos de la matriz.

MathArccosh

Calcula el valor de la función arccosh(x) para los elementos de la matriz.

MathArctanh

Calcula el valor de la función arctanh(x) para los elementos de la matriz.

MathSignif

Redondea el valor hasta el número indicado de signos en la mantisa.

MathRank

Calcula los rangos de los elementos de la matriz.

MathCorrelationPearson

Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.

MathCorrelationSpearman

Calcula el coeficiente de correlación de Spearman.

MathCorrelationKendall

Calcula el coeficiente de correlación de Kendall.

MathQuantile

Calcula los cuantiles de muestreo correspondientes a las probabilidades indicadas.

MathProbabilityDensityEmpirical

Calcula la densidad empírica de la probabilidad para los valores aleatorios.

MathCumulativeDistributionEmpirical

Calcula la distribución empírica acumulativa para los valores aleatorios.