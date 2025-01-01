Alt Fonksiyonlar

Temel matematiksel işlemleri gerçekleştiren fonksiyonlar grubu: gama, beta, faktöriyel, üssel, farklı tabanlarda logaritmik, kare kök, vb. fonksiyonların hesaplanamsı.

Bu fonksiyonlar sıradan sayısal değerlerle (reel sayı veya tam sayı) çalışabileceği gibi bu değerlerden oluşan dizilerle de çalışabilir (sonuçlar anı veya ayrı bir diziye yazılır).