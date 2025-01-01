DokümantasyonBölümler
Temel matematiksel işlemleri gerçekleştiren fonksiyonlar grubu: gama, beta, faktöriyel, üssel, farklı tabanlarda logaritmik, kare kök, vb. fonksiyonların hesaplanamsı.

Bu fonksiyonlar sıradan sayısal değerlerle (reel sayı veya tam sayı) çalışabileceği gibi bu değerlerden oluşan dizilerle de çalışabilir (sonuçlar anı veya ayrı bir diziye yazılır).  

Fonksiyon

Açıklama

MathRandomNonZero

0.0 – 1.0 aralığında bir reel tipli rassal sayıya dönüş yapar.

MathMoments

Dizi elemanlarının ilk 4 momentini hesaplar: ortalama, varyans, çarpıklık, basıklık.

MathPowInt

Bir sayının belirtilen üssünü (tamsayı) hesaplar.

MathFactorial

Belirtilen tam sayının faktöriyelini hesaplar.

MathTrunc

Belirtilen dizi elemanlarının tamsayı kısımlarını hesaplar.

MathRound

Belli bir sayıyı veya sayı dizisini belirtilen ondalık basamağa göre yuvarlar.  

MathArctan2

[-pi, pi] aralığındaki iki değerin oranı şeklinde bilinen bir tanjant değerinden açı değerini hesaplar.

MathGamma

Gama fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathGammaLog

Gama fonksiyonunun logaritmasını hesaplar.

MathBeta

Beta fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathBetaLog

Beta fonksiyonunun logaritmasını hesaplar.

MathBetaIncomplete

Tamamlanmamış beta fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathGammaIncomplete

Tamamlanmamış gama fonksiyonunun logaritmasını hesaplar.

MathBinomialCoefficient

Binomyal katsayıyı hesaplar.

MathBinomialCoefficientLog

Binomyal katsayının logaritmasını hesaplar.

MathHypergeometric2F2

Hipergeometrik fonksiyonun değerini hesaplar.

MathSequence

İlk eleman, son eleman, artış miktarı değerlerine göre bir seri oluşturur.

MathSequenceByCount

İlk eleman, son eleman, eleman sayısı değerlerine göre bir seri oluşturur.

MathReplicate

Tekrarlı değerler serisi oluşturur.

MathReverse

Elemanları ters sıralayarak bir değerler dizisi oluşturur.

MathIdentical

İki diziyi karşılaştırır ve uyan elemanlar için true dönüşü yapar.

MathUnique

Benzersiz değerlerden oluşan bir dizi oluşturur.

MathQuickSortAscending

Dizi elemanlarını artan şekilde sıralar.

MathQuickSortDescending

Dizi elemanlarını azalan şekilde sıralar.

MathQuickSort

Diziyi sıralar.

MathOrder

Elemanların sıralanışına göre permutasyonlu bir dizi oluşturur.

MathBitwiseNot

Dizi elemanları için bitsel NOT (değil) işleminin sonucunu hesaplar.

MathBitwiseAnd

Belirtilen diziler için bitsel AND (ve) işleminin sonucunu hesaplar.

MathBitwiseOr

Belirtilen diziler için bitsel OR (veya) işleminin sonucunu hesaplar.

MathBitwiseXor

Belirtilen diziler için bitsel XOR işleminin sonucunu hesaplar.

MathBitwiseShiftL

Dizi elemanları için bitsel SHL işleminin sonucunu hesaplar.

MathBitwiseShiftR

Dizi elemanları için bitsel SHR işleminin sonucunu hesaplar.

MathCumulativeSum

Birikimli toplamlar dizisi oluşturur.

MathCumulativeProduct

Birikimli çarpımlar dizisi oluşturur.

MathCumulativeMin

Birikimli minimumlu dizi oluşturur.

MathCumulativeMax

Birikimli maksimumlu dizi oluşturur.

MathSin

Dizi elemanları için sin(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathCos

Dizi elemanları için cos(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathTan

Dizi elemanları için tan(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathArcsin

Dizi elemanları için arcsin(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathArccos

Dizi elemanları için arccos(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathArctan

Dizi elemanları için arctan(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathSinPi

Dizi elemanları için sin(pi*x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathCosPi

Dizi elemanları için cos(pi*x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathTanPi

Dizi elemanları için tan(pi*x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathAbs

Dizi elemanlarının mutlak değerlerini hesaplar.

MathCeil

Dizi elemanları için en yakın büyük tamsayıya dönüş yapar.

MathFloor

Dizi elemanları için en yakın küçük tamsayıya dönüş yapar.

MathSqrt

Dizi elemanlarının kare köklerini hesaplar.

MathExp

Dizi elemanları için exp(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathPow

Dizi elemanları için pow(x,üs) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathLog

Dizi elemanları için log(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathLog2

Dizi elemanlarının 2 tabanında logaritmasını hesaplar.

MathLog10

Dizi elemanlarının 10 tabanında logaritmasını hesaplar.

MathDifference

y[i]=x[i+lag]-x[i] farklarına göre bir dizi oluşturur.

MathSample

Dizi elemanlarından rassal bir örnek oluşturur.

MathTukeySummary

Dizi elemanları için Tukey'nin beş-sayılık özetini hesaplar.

MathRange

Dizi elemanlarının maksimum ve minimumlarını hesaplar.

MathMin

Dizi elemanlarının minimumuna dönüş yapar.

MathMax

Dizi elemanlarının maksimumuna dönüş yapar.

MathSum

Dizi elemanlarının toplamına dönüş yapar.

MathProduct

Dizi elemanlarının çarpımına dönüş yapar.

MathStandardDeviation

Dizi elemanlarının standart sapmasını hesaplar.

MathAverageDeviation

Dizi elemanlarının mutlak sapmasını hesaplar.

MathMedian

Dizi elemanlarının medyanını hesaplar.

MathMean

Dizi elemanlarının ortalamasını hesaplar.

MathVariance

Dizi elemanlarının varyansını hesaplar.

MathSkewness

Dizi elemanlarının çarpıklığını hesaplar.

MathKurtosis

Dizi elemanlarının basıklığını hesaplar.

MathLog1p

Dizi elemanları için log(1+x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathExpm1

Dizi elemanları için exp(x)-1 fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathSinh

Dizi elemanları için sinh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathCosh

Dizi elemanları için cosh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathTanh

Dizi elemanları için tanh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathArcsinh

Dizi elemanları için arcsinh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathArccosh

Dizi elemanları için arccosh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathArctanh

Dizi elemanları için arctanh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.

MathSignif

Bir değeri, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlar.

MathRank

Dizi elemanlarının sırasını hesaplar.

MathCorrelationPearson

Pearson korelasyon katsayısını hesaplar.

MathCorrelationSpearman

Spearman korelasyon katsayısını hesaplar.

MathCorrelationKendall

Kendall korelasyon katsayısını hesaplar.

MathQuantile

Belirtilen olasılıklara göre örnek kuantillerini hesaplar.

MathProbabilityDensityEmpirical

Rassal değerler için ampirik olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar.

MathCumulativeDistributionEmpirical

Rassal değerler için ampirik birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.