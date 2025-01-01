- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
Alt Fonksiyonlar
Temel matematiksel işlemleri gerçekleştiren fonksiyonlar grubu: gama, beta, faktöriyel, üssel, farklı tabanlarda logaritmik, kare kök, vb. fonksiyonların hesaplanamsı.
Bu fonksiyonlar sıradan sayısal değerlerle (reel sayı veya tam sayı) çalışabileceği gibi bu değerlerden oluşan dizilerle de çalışabilir (sonuçlar anı veya ayrı bir diziye yazılır).
|
Fonksiyon
|
Açıklama
|
0.0 – 1.0 aralığında bir reel tipli rassal sayıya dönüş yapar.
|
Dizi elemanlarının ilk 4 momentini hesaplar: ortalama, varyans, çarpıklık, basıklık.
|
Bir sayının belirtilen üssünü (tamsayı) hesaplar.
|
Belirtilen tam sayının faktöriyelini hesaplar.
|
Belirtilen dizi elemanlarının tamsayı kısımlarını hesaplar.
|
Belli bir sayıyı veya sayı dizisini belirtilen ondalık basamağa göre yuvarlar.
|
[-pi, pi] aralığındaki iki değerin oranı şeklinde bilinen bir tanjant değerinden açı değerini hesaplar.
|
Gama fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Gama fonksiyonunun logaritmasını hesaplar.
|
Beta fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Beta fonksiyonunun logaritmasını hesaplar.
|
Tamamlanmamış beta fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Tamamlanmamış gama fonksiyonunun logaritmasını hesaplar.
|
Binomyal katsayıyı hesaplar.
|
Binomyal katsayının logaritmasını hesaplar.
|
Hipergeometrik fonksiyonun değerini hesaplar.
|
İlk eleman, son eleman, artış miktarı değerlerine göre bir seri oluşturur.
|
İlk eleman, son eleman, eleman sayısı değerlerine göre bir seri oluşturur.
|
Tekrarlı değerler serisi oluşturur.
|
Elemanları ters sıralayarak bir değerler dizisi oluşturur.
|
İki diziyi karşılaştırır ve uyan elemanlar için true dönüşü yapar.
|
Benzersiz değerlerden oluşan bir dizi oluşturur.
|
Dizi elemanlarını artan şekilde sıralar.
|
Dizi elemanlarını azalan şekilde sıralar.
|
Diziyi sıralar.
|
Elemanların sıralanışına göre permutasyonlu bir dizi oluşturur.
|
Dizi elemanları için bitsel NOT (değil) işleminin sonucunu hesaplar.
|
Belirtilen diziler için bitsel AND (ve) işleminin sonucunu hesaplar.
|
Belirtilen diziler için bitsel OR (veya) işleminin sonucunu hesaplar.
|
Belirtilen diziler için bitsel XOR işleminin sonucunu hesaplar.
|
Dizi elemanları için bitsel SHL işleminin sonucunu hesaplar.
|
Dizi elemanları için bitsel SHR işleminin sonucunu hesaplar.
|
Birikimli toplamlar dizisi oluşturur.
|
Birikimli çarpımlar dizisi oluşturur.
|
Birikimli minimumlu dizi oluşturur.
|
Birikimli maksimumlu dizi oluşturur.
|
Dizi elemanları için sin(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için cos(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için tan(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için arcsin(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için arccos(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için arctan(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için sin(pi*x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için cos(pi*x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için tan(pi*x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanlarının mutlak değerlerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için en yakın büyük tamsayıya dönüş yapar.
|
Dizi elemanları için en yakın küçük tamsayıya dönüş yapar.
|
Dizi elemanlarının kare köklerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için exp(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için pow(x,üs) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için log(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanlarının 2 tabanında logaritmasını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının 10 tabanında logaritmasını hesaplar.
|
y[i]=x[i+lag]-x[i] farklarına göre bir dizi oluşturur.
|
Dizi elemanlarından rassal bir örnek oluşturur.
|
Dizi elemanları için Tukey'nin beş-sayılık özetini hesaplar.
|
Dizi elemanlarının maksimum ve minimumlarını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının minimumuna dönüş yapar.
|
Dizi elemanlarının maksimumuna dönüş yapar.
|
Dizi elemanlarının toplamına dönüş yapar.
|
Dizi elemanlarının çarpımına dönüş yapar.
|
Dizi elemanlarının standart sapmasını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının mutlak sapmasını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının medyanını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının ortalamasını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının varyansını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının çarpıklığını hesaplar.
|
Dizi elemanlarının basıklığını hesaplar.
|
Dizi elemanları için log(1+x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için exp(x)-1 fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için sinh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için cosh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için tanh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için arcsinh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için arccosh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Dizi elemanları için arctanh(x) fonksiyonunun değerini hesaplar.
|
Bir değeri, belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlar.
|
Dizi elemanlarının sırasını hesaplar.
|
Pearson korelasyon katsayısını hesaplar.
|
Spearman korelasyon katsayısını hesaplar.
|
Kendall korelasyon katsayısını hesaplar.
|
Belirtilen olasılıklara göre örnek kuantillerini hesaplar.
|
Rassal değerler için ampirik olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar.
|
Rassal değerler için ampirik birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.