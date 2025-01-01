DocumentaciónSecciones
Calcula el resultado de la operación binaria SHR (desplazamiento en bits a la derecha) para los elementos de la matriz.

Versión con grabación de los resultados en una nueva matriz:

bool  MathBitwiseShiftR(
   const int&  array[],    // matriz de valores
   const int   n,          // valor del desplazamiento
   int&        result[]    // matriz de resultados
   )

Versión con grabación de los resultados en la matriz original:

bool  MathBitwiseShiftR(
   int&        array[],    // matriz de valores
   const int   n           // valor del desplazamiento
   )

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores.

n

[in] Número de bits para el desplazamiento.

array[]

[out] Matriz de valores de salida.

result[]

[out] Matriz de valores de salida.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.