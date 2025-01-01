문서화섹션
하위 함수

기본적인 수학적 연산을 수행하는 함수 그룹: 감마 함수, 베타함수, 팩토리얼, 지수, 밑이 다른 로그, 제곱근 등 계산.

개별 숫자 값(실수 및 정수)과 이러한 값의 배열(별도 또는 원래 배열로 결과 출력)을 처리할 수 있는 기능을 제공합니다.  

함수

설명

MathRandomNonZero

0.0 ~ 1.0 범위의 부동 소수점을 가진 난수를 반환합니다.

MathMoments

배열 요소의 처음 네 모멘트(평균, 분산, 왜도, 첨도)를 계산합니다.

MathPowInt

숫자를 지정된 정수 거듭제곱으로 올립니다.

MathFactorial

지정한 정수의 계수를 계산합니다.

MathTrunc

지정한 수 또는 배열 요소의 정수 부분을 계산합니다.

MathRound

숫자 또는 숫자 배열을 지정된 소수 자릿수로 반올림 합니다.  

MathArctan2

탄젠트가 [-pi, pi] 범위에서 지정된 두 숫자의 비율과 같은 각도를 계산합니다.

MathGamma

감마 함수의 값을 계산합니다.

MathGammaLog

감마 함수의 로그를 계산합니다.

MathBeta

베타 함수의 값을 계산합니다.

MathBetaLog

베타 함수의 로그를 계산합니다.

MathBetaIncomplete

불완전한 베타 함수의 값을 계산합니다.

MathGammaIncomplete

불완전한 감마 함수의 값을 계산합니다.

MathBinomialCoefficient

이항 계수를 계산합니다.

MathBinomialCoefficientLog

이항 계수의 로그를 계산합니다.

MathHypergeometric2F2

초기하 함수의 값을 계산합니다.

MathSequence

값(첫 번째 요소, 마지막 요소, 시퀀스 단계)을 기반으로 시퀀스를 생성합니다.

MathSequenceByCount

값(첫 번째 요소, 마지막 요소, 시퀀스 요소 수)을 기준으로 시퀀스를 생성합니다.

MathReplicate

값의 반복 시퀀스를 생성합니다.

MathReverse

요소의 역순으로 값 배열을 생성합니다.

MathIdentical

값의 두 배열을 비교하고 모든 요소가 일치하는 경우 true를 반환합니다.

MathUnique

고유한 값을 가진 배열만 생성합니다.

MathQuickSortAscending

오름차순으로 정렬하는 기능입니다.

MathQuickSortDescending

내림차순으로 정렬하는 함수.

MathQuickSort

정렬 기능.

MathOrder

정렬 후 배열 요소의 순서에 따라 순열을 갖는 배열을 생성합니다.

MathBitwiseNot

배열 요소에 대한 비트 연산의 결과를 계산합니다.

MathBitwiseAnd

배열 요소에 대한 비트별 AND 연산의 결과를 계산합니다.

MathBitwiseOr

배열 요소의 비트별 OR 연산 결과를 계산합니다.

MathBitwiseXor

배열 요소에 대한 비트별 XOR 연산 결과를 계산합니다.

MathBitwiseShiftL

배열 요소에 대한 비트별 SHL 연산의 결과를 계산합니다.

MathBitwiseShiftR

배열 요소에 대한 비트별 SHR 작업의 결과를 계산합니다.

MathCumulativeSum

누적 합계를 사용하여 배열을 생성합니다.

MathCumulativeProduct

누적 곱을 사용하여 배열을 생성합니다.

MathCumulativeMin

누적 최소값이 있는 배열을 생성합니다.

MathCumulativeMax

누적 최대값이 있는 배열을 생성합니다.

MathSin

배열의 요소 sin(x) 함수 값을 계산합니다.

MathCos

배열의 요소 cos(x) 함수 값을 계산합니다.

MathTan

배열 요소에 대한 tan(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArcsin

배열 요소에 대한 arcsin(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArccos

배열 요소에 대한 arccos(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArctan

배열 요소에 대한 arctan(x) 함수 값을 계산합니다.

MathSinPi

배열 요소에 대한 sin(pi*x) 함수 값을 계산합니다.

MathCosPi

배열 요소에 대한 cos(pi*x) 함수 값을 계산합니다.

MathTanPi

배열 요소에 대한 tan(pi*x) 함수 값을 계산합니다.

MathAbs

배열 요소의 절대값을 계산합니다.

MathCeil

배열 요소에 대해 가장 가까운 큰 정수를 반환합니다.

MathFloor

배열 요소에 대해 가장 가까운 작은 정수를 반환합니다.

MathSqrt

배열 요소의 제곱근을 계산합니다.

MathExp

배열 요소에 대한 exp(x) 함수 값을 계산합니다.

MathPow

배열 요소에 대한 pow(x, power) 함수 값을 계산합니다.

MathLog

배열 요소에 대한 log(x) 함수 값을 계산합니다.

MathLog2

배열 요소의 밑이 2인 로그를 계산합니다.

MathLog10

배열 요소의 밑이 10인 로그를 계산합니다.

MathDifference

요소 차이가 y[i]=x[i+lag]-x[i]인 배열을 생성합니다.

MathSample

베열 요소에서 임의 표본을 생성합니다.

MathTukeySummary

배열 요소에 대한 Tukey의 5개 숫자 요약을 계산합니다.

MathRange

배열 요소의 최소값과 최대값을 계산합니다.

MathMin

모든 배열 요소의 최소값을 반환합니다.

MathMax

모든 배열 요소의 최대값을 반환합니다.

MathSum

배열 요소의 합계를 반환합니다.

MathProduct

배열 요소의 곱을 반환합니다.

MathStandardDeviation

배열 요소의 표준 편차를 계산합니다.

MathAverageDeviation

배열 요소의 평균 절대 편차를 계산합니다.

MathMedian

배열 요소의 중위수를 계산합니다.

MathMean

배열 요소의 평균 값을 계산합니다.

MathVariance

배열 요소의 분산 값을 계산합니다.

MathSkewness

배열 요소의 왜도를 계산합니다.

MathKurtosis

배열 요소의 첨도를 계산합니다.

MathLog1p

배열 요소의 log(1+x) 함수 값을 계산합니다.

MathExpm1

배열 요소의 exp(x)-1 함수 값을 계산합니다.

MathSinh

배열 요소의 sinh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathCosh

배열 요소의 cosh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathTanh

배열 요소의 tanh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArcsinh

배열 요소의 arcsinh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArccosh

배열 요소의 arccosh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArctanh

배열 요소의 arctanh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathSignif

값을 matissa의 지정된 자릿수로 반올림 합니다.

MathRank

배열 요소의 랭크를 계산합니다.

MathCorrelationPearson

Pearson의 상관 계수를 계산합니다.

MathCorrelationSpearman

Spearman의 상관 계수를 계산합니다.

MathCorrelationKendall

Kendall의 상관 계수를 계산합니다.

MathQuantile

지정된 확률에 해당하는 표본 분위수를 계산합니다.

MathProbabilityDensityEmpirical

랜덤 값에 대한 경험적 확률 밀도 함수를 계산합니다.

MathCumulativeDistributionEmpirical

랜덤 값에 대한 경험적 누적 분포 함수를 계산합니다.