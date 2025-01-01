- MathRandomNonZero
하위 함수
기본적인 수학적 연산을 수행하는 함수 그룹: 감마 함수, 베타함수, 팩토리얼, 지수, 밑이 다른 로그, 제곱근 등 계산.
개별 숫자 값(실수 및 정수)과 이러한 값의 배열(별도 또는 원래 배열로 결과 출력)을 처리할 수 있는 기능을 제공합니다.
|
함수
|
설명
|
0.0 ~ 1.0 범위의 부동 소수점을 가진 난수를 반환합니다.
|
배열 요소의 처음 네 모멘트(평균, 분산, 왜도, 첨도)를 계산합니다.
|
숫자를 지정된 정수 거듭제곱으로 올립니다.
|
지정한 정수의 계수를 계산합니다.
|
지정한 수 또는 배열 요소의 정수 부분을 계산합니다.
|
숫자 또는 숫자 배열을 지정된 소수 자릿수로 반올림 합니다.
|
탄젠트가 [-pi, pi] 범위에서 지정된 두 숫자의 비율과 같은 각도를 계산합니다.
|
감마 함수의 값을 계산합니다.
|
감마 함수의 로그를 계산합니다.
|
베타 함수의 값을 계산합니다.
|
베타 함수의 로그를 계산합니다.
|
불완전한 베타 함수의 값을 계산합니다.
|
불완전한 감마 함수의 값을 계산합니다.
|
이항 계수를 계산합니다.
|
이항 계수의 로그를 계산합니다.
|
초기하 함수의 값을 계산합니다.
|
값(첫 번째 요소, 마지막 요소, 시퀀스 단계)을 기반으로 시퀀스를 생성합니다.
|
값(첫 번째 요소, 마지막 요소, 시퀀스 요소 수)을 기준으로 시퀀스를 생성합니다.
|
값의 반복 시퀀스를 생성합니다.
|
요소의 역순으로 값 배열을 생성합니다.
|
값의 두 배열을 비교하고 모든 요소가 일치하는 경우 true를 반환합니다.
|
고유한 값을 가진 배열만 생성합니다.
|
오름차순으로 정렬하는 기능입니다.
|
내림차순으로 정렬하는 함수.
|
정렬 기능.
|
정렬 후 배열 요소의 순서에 따라 순열을 갖는 배열을 생성합니다.
|
배열 요소에 대한 비트 연산의 결과를 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 비트별 AND 연산의 결과를 계산합니다.
|
배열 요소의 비트별 OR 연산 결과를 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 비트별 XOR 연산 결과를 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 비트별 SHL 연산의 결과를 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 비트별 SHR 작업의 결과를 계산합니다.
|
누적 합계를 사용하여 배열을 생성합니다.
|
누적 곱을 사용하여 배열을 생성합니다.
|
누적 최소값이 있는 배열을 생성합니다.
|
누적 최대값이 있는 배열을 생성합니다.
|
배열의 요소 sin(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열의 요소 cos(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 tan(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 arcsin(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 arccos(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 arctan(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 sin(pi*x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 cos(pi*x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 tan(pi*x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 절대값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대해 가장 가까운 큰 정수를 반환합니다.
|
배열 요소에 대해 가장 가까운 작은 정수를 반환합니다.
|
배열 요소의 제곱근을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 exp(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 pow(x, power) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소에 대한 log(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 밑이 2인 로그를 계산합니다.
|
배열 요소의 밑이 10인 로그를 계산합니다.
|
요소 차이가 y[i]=x[i+lag]-x[i]인 배열을 생성합니다.
|
베열 요소에서 임의 표본을 생성합니다.
|
배열 요소에 대한 Tukey의 5개 숫자 요약을 계산합니다.
|
배열 요소의 최소값과 최대값을 계산합니다.
|
모든 배열 요소의 최소값을 반환합니다.
|
모든 배열 요소의 최대값을 반환합니다.
|
배열 요소의 합계를 반환합니다.
|
배열 요소의 곱을 반환합니다.
|
배열 요소의 표준 편차를 계산합니다.
|
배열 요소의 평균 절대 편차를 계산합니다.
|
배열 요소의 중위수를 계산합니다.
|
배열 요소의 평균 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 분산 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 왜도를 계산합니다.
|
배열 요소의 첨도를 계산합니다.
|
배열 요소의 log(1+x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 exp(x)-1 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 sinh(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 cosh(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 tanh(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 arcsinh(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 arccosh(x) 함수 값을 계산합니다.
|
배열 요소의 arctanh(x) 함수 값을 계산합니다.
|
값을 matissa의 지정된 자릿수로 반올림 합니다.
|
배열 요소의 랭크를 계산합니다.
|
Pearson의 상관 계수를 계산합니다.
|
Spearman의 상관 계수를 계산합니다.
|
Kendall의 상관 계수를 계산합니다.
|
지정된 확률에 해당하는 표본 분위수를 계산합니다.
|
랜덤 값에 대한 경험적 확률 밀도 함수를 계산합니다.
|
랜덤 값에 대한 경험적 누적 분포 함수를 계산합니다.