MathRandomNonZero 0.0 ~ 1.0 범위의 부동 소수점을 가진 난수를 반환합니다.

MathMoments 배열 요소의 처음 네 모멘트(평균, 분산, 왜도, 첨도)를 계산합니다.

MathPowInt 숫자를 지정된 정수 거듭제곱으로 올립니다.

MathFactorial 지정한 정수의 계수를 계산합니다.

MathTrunc 지정한 수 또는 배열 요소의 정수 부분을 계산합니다.

MathRound 숫자 또는 숫자 배열을 지정된 소수 자릿수로 반올림 합니다.

MathArctan2 탄젠트가 [-pi, pi] 범위에서 지정된 두 숫자의 비율과 같은 각도를 계산합니다.

MathGamma 감마 함수의 값을 계산합니다.

MathGammaLog 감마 함수의 로그를 계산합니다.

MathBeta 베타 함수의 값을 계산합니다.

MathBetaLog 베타 함수의 로그를 계산합니다.

MathBetaIncomplete 불완전한 베타 함수의 값을 계산합니다.

MathGammaIncomplete 불완전한 감마 함수의 값을 계산합니다.

MathBinomialCoefficient 이항 계수를 계산합니다.

MathBinomialCoefficientLog 이항 계수의 로그를 계산합니다.

MathHypergeometric2F2 초기하 함수의 값을 계산합니다.

MathSequence 값(첫 번째 요소, 마지막 요소, 시퀀스 단계)을 기반으로 시퀀스를 생성합니다.

MathSequenceByCount 값(첫 번째 요소, 마지막 요소, 시퀀스 요소 수)을 기준으로 시퀀스를 생성합니다.

MathReplicate 값의 반복 시퀀스를 생성합니다.

MathReverse 요소의 역순으로 값 배열을 생성합니다.

MathIdentical 값의 두 배열을 비교하고 모든 요소가 일치하는 경우 true를 반환합니다.

MathUnique 고유한 값을 가진 배열만 생성합니다.

MathQuickSortAscending 오름차순으로 정렬하는 기능입니다.

MathQuickSortDescending 내림차순으로 정렬하는 함수.

MathQuickSort 정렬 기능.

MathOrder 정렬 후 배열 요소의 순서에 따라 순열을 갖는 배열을 생성합니다.

MathBitwiseNot 배열 요소에 대한 비트 연산의 결과를 계산합니다.

MathBitwiseAnd 배열 요소에 대한 비트별 AND 연산의 결과를 계산합니다.

MathBitwiseOr 배열 요소의 비트별 OR 연산 결과를 계산합니다.

MathBitwiseXor 배열 요소에 대한 비트별 XOR 연산 결과를 계산합니다.

MathBitwiseShiftL 배열 요소에 대한 비트별 SHL 연산의 결과를 계산합니다.

MathBitwiseShiftR 배열 요소에 대한 비트별 SHR 작업의 결과를 계산합니다.

MathCumulativeSum 누적 합계를 사용하여 배열을 생성합니다.

MathCumulativeProduct 누적 곱을 사용하여 배열을 생성합니다.

MathCumulativeMin 누적 최소값이 있는 배열을 생성합니다.

MathCumulativeMax 누적 최대값이 있는 배열을 생성합니다.

MathSin 배열의 요소 sin(x) 함수 값을 계산합니다.

MathCos 배열의 요소 cos(x) 함수 값을 계산합니다.

MathTan 배열 요소에 대한 tan(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArcsin 배열 요소에 대한 arcsin(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArccos 배열 요소에 대한 arccos(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArctan 배열 요소에 대한 arctan(x) 함수 값을 계산합니다.

MathSinPi 배열 요소에 대한 sin(pi*x) 함수 값을 계산합니다.

MathCosPi 배열 요소에 대한 cos(pi*x) 함수 값을 계산합니다.

MathTanPi 배열 요소에 대한 tan(pi*x) 함수 값을 계산합니다.

MathAbs 배열 요소의 절대값을 계산합니다.

MathCeil 배열 요소에 대해 가장 가까운 큰 정수를 반환합니다.

MathFloor 배열 요소에 대해 가장 가까운 작은 정수를 반환합니다.

MathSqrt 배열 요소의 제곱근을 계산합니다.

MathExp 배열 요소에 대한 exp(x) 함수 값을 계산합니다.

MathPow 배열 요소에 대한 pow(x, power) 함수 값을 계산합니다.

MathLog 배열 요소에 대한 log(x) 함수 값을 계산합니다.

MathLog2 배열 요소의 밑이 2인 로그를 계산합니다.

MathLog10 배열 요소의 밑이 10인 로그를 계산합니다.

MathDifference 요소 차이가 y[i]=x[i+lag]-x[i]인 배열을 생성합니다.

MathSample 베열 요소에서 임의 표본을 생성합니다.

MathTukeySummary 배열 요소에 대한 Tukey의 5개 숫자 요약을 계산합니다.

MathRange 배열 요소의 최소값과 최대값을 계산합니다.

MathMin 모든 배열 요소의 최소값을 반환합니다.

MathMax 모든 배열 요소의 최대값을 반환합니다.

MathSum 배열 요소의 합계를 반환합니다.

MathProduct 배열 요소의 곱을 반환합니다.

MathStandardDeviation 배열 요소의 표준 편차를 계산합니다.

MathAverageDeviation 배열 요소의 평균 절대 편차를 계산합니다.

MathMedian 배열 요소의 중위수를 계산합니다.

MathMean 배열 요소의 평균 값을 계산합니다.

MathVariance 배열 요소의 분산 값을 계산합니다.

MathSkewness 배열 요소의 왜도를 계산합니다.

MathKurtosis 배열 요소의 첨도를 계산합니다.

MathLog1p 배열 요소의 log(1+x) 함수 값을 계산합니다.

MathExpm1 배열 요소의 exp(x)-1 함수 값을 계산합니다.

MathSinh 배열 요소의 sinh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathCosh 배열 요소의 cosh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathTanh 배열 요소의 tanh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArcsinh 배열 요소의 arcsinh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArccosh 배열 요소의 arccosh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathArctanh 배열 요소의 arctanh(x) 함수 값을 계산합니다.

MathSignif 값을 matissa의 지정된 자릿수로 반올림 합니다.

MathRank 배열 요소의 랭크를 계산합니다.

MathCorrelationPearson Pearson의 상관 계수를 계산합니다.

MathCorrelationSpearman Spearman의 상관 계수를 계산합니다.

MathCorrelationKendall Kendall의 상관 계수를 계산합니다.

MathQuantile 지정된 확률에 해당하는 표본 분위수를 계산합니다.

MathProbabilityDensityEmpirical 랜덤 값에 대한 경험적 확률 밀도 함수를 계산합니다.