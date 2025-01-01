MathBitwiseOr

Calcula el resultado de la operación binaria OR para las matrices indicadas.

bool MathBitwiseOr(

const int& array1[],

const int& array2[],

int& result[]

)

Parámetros

array1[]

[in] Primera matriz de valores.

array2[]

[in] Segunda matriz de valores.

result[]

[out] Matriz para la grabación de resultados.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.