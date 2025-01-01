DocumentaciónSecciones
MathMoments

Calcula los primeros 4 momentos de la matriz: media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis.

bool  MathMoments(
   const double&  array[],            // matriz de valores
   double&        mean,               // variable para la media 
   double&        variance,           // variable para la varianza
   double&        skewness,           // variable para el coeficiente de asimetría
   double&        kurtosis,           // variable para la curtosis
   const int      start=0,            // índice inicial
   const int      count=WHOLE_ARRAY   // número de elementos
   )

Parámetros

array[]

[in]  Matriz de valores.

mean

[out] Variable para el valor medio (1 momento).

variance

[out] Variable para la varianza (2 momento).

skewness

[out] Variable para el coeficiente de asimetría (3 momento).

kurtosis

[out] Variable para la curtosis (4 momento).

start=0

[in]  Índice inicial para el cálculo.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos para el cálculo.

Valor devuelto

Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.