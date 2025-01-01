- MathRandomNonZero
MathArctan2
Retorna el arcotangente del cociente de dos argumentos (x, y).
Versión para trabajar con la relación de dos números indicados (x, y):
|
double MathArctan2(
Valor devuelto
Ángulo, θ, medido en radianes, de tal forma que -π≤θ≤π, y tan (θ) = y o x, donde (x, y) es el punto en el sistema de coordenadas cartesianas.
Versión para trabajar con la relación de una pareja de elementos de las matrices x e y:
|
bool MathArctan2(
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Parámetros
y
[in] Coordenada y del punto.
x
[in] Coordenada x del punto.
x[]
[in] Matriz de las coordenadas x de los puntos.
y[]
[in] Matriz de las coordenadas y de los puntos.
result[]
[out] Matriz para la grabación de resultados
Observaciones
Preste atención a lo siguiente.
- Para (x, y) en el cuadrante 1 el valor retornado será: 0 < θ < π/2.
- Para (x, y) en el cuadrante 2 el valor retornado será: π/2 < θ≤π.
- Para (x, y) en el cuadrante 3 el valor retornado será: -π < θ <-π/2.
- Para (x, y) en el cuadrante 4 el valor retornado será: -π/2 < θ < 0.
Para los puntos fuera de los cuadrantes indicados, el valor retornado se indica más abajo.
- Si y es igual a 0 y x no es negativa, θ = 0.
- Si y es igual a 0 y x es negativa, θ = π.
- Si y es un número positivo, y x es igual a 0, θ = π/2.
- Si y es un número negativo y x es igual a 0, θ = -π/2.
- Si y es igual a 0 y х es igual 0, entonces θ = -π/2.
Si el valor del parámetro x o y es igual a NaN o bien si los valores de los parámetros x e y son iguales al valor de PositiveInfinity o NegativeInfinity, el método retorna el valor NaN.