Manual de referencia de MQL5

MathArctan2 

MathArctan2

Retorna el arcotangente del cociente de dos argumentos (x, y).

Versión para trabajar con la relación de dos números indicados (x, y): 

double  MathArctan2(
   const double       y,         // coordenada y
   const double       x          // coordenada x
   )

Valor devuelto

Ángulo, θ, medido en radianes, de tal forma que -π≤θ≤π, y tan (θ) = y o x, donde (x, y) es el punto en el sistema de coordenadas cartesianas.

Versión para trabajar con la relación de una pareja de elementos de las matrices x e y:            

bool  MathArctan2(
   const double&      x[],       // matriz de valores x
   const double&      y[],       // matriz de valores y
   double&            result[]   // matriz de resultados
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Parámetros

y

[in]  Coordenada y del punto. 

x

[in]  Coordenada x del punto. 

x[]

[in]  Matriz de las coordenadas x de los puntos.

y[]

[in]  Matriz de las coordenadas y de los puntos. 

result[]

[out]  Matriz para la grabación de resultados 

Observaciones

Preste atención a lo siguiente.

  • Para (x, y) en el cuadrante 1 el valor retornado será:  0 < θ < π/2.
  • Para (x, y) en el cuadrante 2 el valor retornado será:  π/2 < θ≤π.
  • Para (x, y) en el cuadrante 3 el valor retornado será: -π < θ <-π/2.
  • Para (x, y) en el cuadrante 4 el valor retornado será: -π/2 < θ < 0.

Para los puntos fuera de los cuadrantes indicados, el valor retornado se indica más abajo.

  • Si y es igual a 0 y x no es negativa, θ = 0.
  • Si y es igual a 0 y x es negativa, θ = π.
  • Si y es un número positivo, y x es igual a 0, θ = π/2.
  • Si y es un número negativo y x es igual a 0, θ = -π/2.
  • Si y es igual a 0 y х es igual 0, entonces θ = -π/2.

Si el valor del parámetro x o y es igual a NaN o bien si los valores de los parámetros x e y son iguales al valor de PositiveInfinity o NegativeInfinity, el método retorna el valor NaN.