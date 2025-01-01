- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
Вспомогательные функции
Группа функций, выполняющих основные математические операции: расчет гамма-функции, бета-функции, факториала, экспоненты, логарифмов с различными основаниями, квадратного корня и т.п.
Предоставлены возможности обработки как отдельных числовых значений (вещественных и целочисленных), так и их массивов (с записью результатов в отдельный или в исходный массив).
|
Функция
|
Описание
|
Возвращает случайное число в диапазоне от 0.0 до 1.0 с плавающей запятой.
|
Рассчитывает первые 4 момента элементов массива: среднее, дисперсию, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса.
|
Возводит число в указанную целочисленную степень.
|
Рассчитывает факториал заданного целого числа.
|
Рассчитывает целую часть заданного числа или элементов массива.
|
Округляет число или массив чисел до заданного количества дробных разрядов.
|
Рассчитывает угол, тангенс которого равен отношению двух указанных чисел в диапазоне [-pi, pi].
|
Вычисляет значение гамма-функции.
|
Вычисляет логарифм гамма-функции.
|
Вычисляет значение бета-функции.
|
Вычисляет значение логарифма бета-функции.
|
Рассчитывает значение неполной бета-функции.
|
Рассчитывает значение неполной гамма-функции.
|
Рассчитывает биномиальный коэффицент.
|
Рассчитывает логарифм биномиального коэффицента.
|
Рассчитывает значение гипергеометрической функции.
|
Формирует последовательность на основе значений: первый элемент, последний элемент, шаг последовательности.
|
Формирует последовательность на основе значений: первый элемент, последний элемент, количество элементов последовательности.
|
Формирует повторяющуюся последовательность значений.
|
Формирует массив значений с обратным порядком элементов.
|
Сравнивает два массива значений и возвращает true, если совпадают все элементы.
|
Формирует массив только с неповторяющимися значениями.
|
Функция для восходящей сортировки.
|
Функция для нисходящей сортировки.
|
Функция для сортировки.
|
Формирует массив с перестановкой в соответствии с порядком элементов массива после сортировки.
|
Рассчитывает результат бинарной операции NOT для элементов массива.
|
Рассчитывает результат бинарной операции AND для элементов массивов.
|
Рассчитывает результат бинарной операции OR для элементов массивов.
|
Рассчитывает результат бинарной операции XOR для элементов массивов.
|
Рассчитывает результат бинарной операции SHL для элементов массива.
|
Рассчитывает результат бинарной операции SHR для элементов массива.
|
Формирует массив с накопленной суммой.
|
Формирует массив с накопленным произведением.
|
Формирует массив с накопленными минимальными значениями.
|
Формирует массив с накопленными максимальными значениями.
|
Рассчитывает значение функции sin(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции cos(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции tan(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции arcsin(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции arccos(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции arctan(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции sin(pi*x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции cos(pi*x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции tan(pi*x) для элементов массива.
|
Рассчитывает абсолютное значение элементов массива.
|
Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение для элементов массива.
|
Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение для элементов массива.
|
Рассчитывает квадратный корень для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции exp(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции pow(x, power) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции log(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение логарифма по основанию 2 для элементов массива.
|
Рассчитывает значение логарифма по основанию 10 для элементов массива.
|
Формирует массив с разностями элементов y[i]=x[i+lag]-x[i].
|
Производит случайную выборку элементов массива.
|
Рассчитывает пятичисловую сводку Тьюки для элементов массива.
|
Рассчитывает минимальные и максимальные значения элементов массива.
|
Возвращает минимальное значение среди всех элементов массива.
|
Возвращает максимальное значение среди всех элементов массива.
|
Возвращает сумму элементов массива.
|
Возвращает произведение элементов массива.
|
Рассчитывает стандартное отклонение элементов массива.
|
Рассчитывает среднее отклонение элементов массива.
|
Рассчитывает медианное значение элементов массива.
|
Рассчитывает среднее значение элементов массива.
|
Рассчитывает дисперсию элементов массива.
|
Рассчитывает коэффициент асимметрии элементов массива.
|
Рассчитывает коэффициент эксцесса элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции log(1+x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции exp(x)-1 для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции sinh(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции cosh(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции tanh(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции arcsinh(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции arccosh(x) для элементов массива.
|
Рассчитывает значение функции arctanh(x) для элементов массива.
|
Округляет значение до указанного количества знаков в мантиссе.
|
Рассчитывает ранги элементов массива.
|
Рассчитывает коэффициент корреляции Пирсона.
|
Рассчитывает коэффициент корреляции Спирмена.
|
Рассчитывает коэффициент корреляции Кендалла.
|
Рассчитывает выборочные квантили, соответствующие указанным вероятностям.
|
Вычисляет эмпирическую плотность вероятности для случайных значений.
|
Вычисляет эмпирическое кумулятивное распределение для случайных значений.