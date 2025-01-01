Вспомогательные функции

Группа функций, выполняющих основные математические операции: расчет гамма-функции, бета-функции, факториала, экспоненты, логарифмов с различными основаниями, квадратного корня и т.п.

Предоставлены возможности обработки как отдельных числовых значений (вещественных и целочисленных), так и их массивов (с записью результатов в отдельный или в исходный массив).