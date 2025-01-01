ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Математика Статистика Вспомогательные функции 

Вспомогательные функции

Группа функций, выполняющих основные математические операции: расчет гамма-функции, бета-функции, факториала, экспоненты, логарифмов с различными основаниями, квадратного корня и т.п.

Предоставлены возможности обработки как отдельных числовых значений (вещественных и целочисленных), так и их массивов (с записью результатов в отдельный или в исходный массив).  

Функция

Описание

MathRandomNonZero

Возвращает случайное число в диапазоне от 0.0 до 1.0 с плавающей запятой.

MathMoments

Рассчитывает первые 4 момента элементов массива: среднее, дисперсию, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса.

MathPowInt

Возводит число в указанную целочисленную степень.

MathFactorial

Рассчитывает факториал заданного целого числа.

MathTrunc

Рассчитывает целую часть заданного числа или элементов массива.

MathRound

Округляет число или массив чисел до заданного количества дробных разрядов.  

MathArctan2

Рассчитывает угол, тангенс которого равен отношению двух указанных чисел в диапазоне [-pi, pi].

MathGamma

Вычисляет значение гамма-функции.

MathGammaLog

Вычисляет логарифм гамма-функции.

MathBeta

Вычисляет значение бета-функции.

MathBetaLog

Вычисляет значение логарифма бета-функции.

MathBetaIncomplete

Рассчитывает значение неполной бета-функции.

MathGammaIncomplete

Рассчитывает значение неполной гамма-функции.

MathBinomialCoefficient

Рассчитывает биномиальный коэффицент.

MathBinomialCoefficientLog

Рассчитывает логарифм биномиального коэффицента.

MathHypergeometric2F2

Рассчитывает значение гипергеометрической функции.

MathSequence

Формирует последовательность на основе значений: первый элемент, последний элемент, шаг последовательности.

MathSequenceByCount

Формирует последовательность на основе значений: первый элемент, последний элемент, количество элементов последовательности.

MathReplicate

Формирует повторяющуюся последовательность значений.

MathReverse

Формирует массив значений с обратным порядком элементов.

MathIdentical

Сравнивает два массива значений и возвращает true, если совпадают все элементы.

MathUnique

Формирует массив только с неповторяющимися значениями.

MathQuickSortAscending

Функция для восходящей сортировки.

MathQuickSortDescending

Функция для нисходящей сортировки.

MathQuickSort

Функция для сортировки.

MathOrder

Формирует массив с перестановкой в соответствии с порядком элементов массива после сортировки.

MathBitwiseNot

Рассчитывает результат бинарной операции NOT для элементов массива.

MathBitwiseAnd

Рассчитывает результат бинарной операции AND для элементов массивов.

MathBitwiseOr

Рассчитывает результат бинарной операции OR для элементов массивов.

MathBitwiseXor

Рассчитывает результат бинарной операции XOR для элементов массивов.

MathBitwiseShiftL

Рассчитывает результат бинарной операции SHL для элементов массива.

MathBitwiseShiftR

Рассчитывает результат бинарной операции SHR для элементов массива.

MathCumulativeSum

Формирует массив с накопленной суммой.

MathCumulativeProduct

Формирует массив с накопленным произведением.

MathCumulativeMin

Формирует массив с накопленными минимальными значениями.

MathCumulativeMax

Формирует массив с накопленными максимальными значениями.

MathSin

Рассчитывает значение функции sin(x) для элементов массива.

MathCos

Рассчитывает значение функции cos(x) для элементов массива.

MathTan

Рассчитывает значение функции tan(x) для элементов массива.

MathArcsin

Рассчитывает значение функции arcsin(x) для элементов массива.

MathArccos

Рассчитывает значение функции arccos(x) для элементов массива.

MathArctan

Рассчитывает значение функции arctan(x) для элементов массива.

MathSinPi

Рассчитывает значение функции sin(pi*x) для элементов массива.

MathCosPi

Рассчитывает значение функции cos(pi*x) для элементов массива.

MathTanPi

Рассчитывает значение функции tan(pi*x) для элементов массива.

MathAbs

Рассчитывает абсолютное значение элементов массива.

MathCeil

Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение для элементов массива.

MathFloor

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение для элементов массива.

MathSqrt

Рассчитывает квадратный корень для элементов массива.

MathExp

Рассчитывает значение функции exp(x) для элементов массива.

MathPow

Рассчитывает значение функции pow(x, power) для элементов массива.

MathLog

Рассчитывает значение функции log(x) для элементов массива.

MathLog2

Рассчитывает значение логарифма по основанию 2 для элементов массива.

MathLog10

Рассчитывает значение логарифма по основанию 10 для элементов массива.

MathDifference

Формирует массив с разностями элементов y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample

Производит случайную выборку элементов массива.

MathTukeySummary

Рассчитывает пятичисловую сводку Тьюки для элементов массива.

MathRange

Рассчитывает минимальные и максимальные значения элементов массива.

MathMin

Возвращает минимальное значение среди всех элементов массива.

MathMax

Возвращает максимальное значение среди всех элементов массива.

MathSum

Возвращает сумму элементов массива.

MathProduct

Возвращает произведение элементов массива.

MathStandardDeviation

Рассчитывает стандартное отклонение элементов массива.

MathAverageDeviation

Рассчитывает среднее отклонение элементов массива.

MathMedian

Рассчитывает медианное значение элементов массива.

MathMean

Рассчитывает среднее значение элементов массива.

MathVariance

Рассчитывает дисперсию элементов массива.

MathSkewness

Рассчитывает коэффициент асимметрии элементов массива.

MathKurtosis

Рассчитывает коэффициент эксцесса элементов массива.

MathLog1p

Рассчитывает значение функции log(1+x) для элементов массива.

MathExpm1

Рассчитывает значение функции exp(x)-1 для элементов массива.

MathSinh

Рассчитывает значение функции sinh(x) для элементов массива.

MathCosh

Рассчитывает значение функции cosh(x) для элементов массива.

MathTanh

Рассчитывает значение функции tanh(x) для элементов массива.

MathArcsinh

Рассчитывает значение функции arcsinh(x) для элементов массива.

MathArccosh

Рассчитывает значение функции arccosh(x) для элементов массива.

MathArctanh

Рассчитывает значение функции arctanh(x) для элементов массива.

MathSignif

Округляет значение до указанного количества знаков в мантиссе.

MathRank

Рассчитывает ранги элементов массива.

MathCorrelationPearson

Рассчитывает коэффициент корреляции Пирсона.

MathCorrelationSpearman

Рассчитывает коэффициент корреляции Спирмена.

MathCorrelationKendall

Рассчитывает коэффициент корреляции Кендалла.

MathQuantile

Рассчитывает выборочные квантили, соответствующие указанным вероятностям.

MathProbabilityDensityEmpirical

Вычисляет эмпирическую плотность вероятности для случайных значений.

MathCumulativeDistributionEmpirical

Вычисляет эмпирическое кумулятивное распределение для случайных значений.